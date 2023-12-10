61-летнему актеру из фильма «Один дома» провели операцию на ротовой полости

Кен Хадсон Кэмпбелл пережил операцию по удалению раковой опухоли из ротовой полости. Актер прославился благодаря роли Санта-Клауса в фильме «Один дома». Об этом сообщает TMZ.

Как утверждает дочь звезды, хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Актер пробудет в палате интенсивной терапии еще несколько дней.

Кэмпбелл пройдет полное восстановление через полтора года, и только после этого ему проведут операцию по реконструкции пострадавших частей лица. Также есть вероятность, что актеру придется пройти курс химиотерапии.

Напомним, знаменитости диагностировали онкологию в октябре 2023-го. Опухоль выросла в нижней части рта и начала мешать зубам.

По словам дочери Кэмпбелла, из-за потери актерской страховки в начале пандемии мужчина остался без денег на проведение операции, и их пришлось собрать краудфандингом. При этом 10 тысяч долларов от необходимой суммы внес давний друг артиста Стив Карелл.

Ранее мы писали, что семья тяжелобольного Брюса Уиллиса простилась с ним.