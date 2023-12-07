47-летняя Жади из «Клона» поразила фанатов стройной фигурой в купальнике
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Актриса Джованна Антонелли покорила зрителей еще 20 лет назад, сыграв Жади в популярном сериале того времени «Клон». Сейчас она уже далеко не та девочка, которой была, но стареть звезда явно не собирается. Даже в 47 лет она продолжает поражать фанатов своей внешностью.
В личном блоге Джованна опубликовала новое фото в купальнике, после чего в ее адрес посыпались многочисленные комплименты. Несмотря на то, что актриса является матерью троих детей, у нее довольно стройная и подтянутая фигура, которой могут позавидовать многие молодые девушки.
К слову, Антонелли как-то делилась со своими поклонниками, что ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Поэтому ее внешность – это результат тренировок, правильного питания и ухода за собой.
Ранее британскую супермодель заподозрили в «особой любви» к филлерам.
Источник: личный блог Джованны Антонелли в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)