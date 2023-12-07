ИХ ШОУБИЗ
02:00, 07 декабря 2023
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47-летняя Жади из «Клона» поразила фанатов стройной фигурой в купальнике

47-летняя Жади из «Клона» поразила фанатов стройной фигурой в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Джованна Антонелли покорила зрителей еще 20 лет назад, сыграв Жади в популярном сериале того времени «Клон». Сейчас она уже далеко не та девочка, которой была, но стареть звезда явно не собирается. Даже в 47 лет она продолжает поражать фанатов своей внешностью.

В личном блоге Джованна опубликовала новое фото в купальнике, после чего в ее адрес посыпались многочисленные комплименты. Несмотря на то, что актриса является матерью троих детей, у нее довольно стройная и подтянутая фигура, которой могут позавидовать многие молодые девушки.

Джованна Антонелли

Джованна Антонелли

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, Антонелли как-то делилась со своими поклонниками, что ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Поэтому ее внешность – это результат тренировок, правильного питания и ухода за собой.

Ранее британскую супермодель заподозрили в «особой любви» к филлерам.

Источник: личный блог Джованны Антонелли в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

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