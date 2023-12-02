Удастся ли Заворотнюк победить рак и как ее ситуация связана со смертью Фриске
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С 2018 года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Недавно в СМИ просочилась информация о том, что артистка и ее супруг Петр Чернышев задолжали налоговой около полумиллиона рублей. Поклонники предположили, что все деньги уходят на лечение Анастасии. А позже появились сведения, что в лечении Заворотнюк помогает сам президент. Узнали у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко, как себя чувствует актриса сейчас и удастся ли ей победить болезнь.
«Карты показывают, что актриса очень медленно, но выздоравливает. Ей удается побороть страшный диагноз. Есть большая вероятность, что недуг Анастасии все-таки связан с ЭКО, которое она сделала в 47 лет. Это непростая процедура, имеющая большие риски, особенно для женщин после 40 лет», - рассказывает Янко.
При этом она подчеркнула, что у Заворотнюк показана долга судьба, она долгожитель и борец. Поклонники и коллеги Анастасии еще услышат, а потом и увидят актрису — здоровую и счастливую. Расклад карт дает благоприятные прогнозы. Ее защита — в ее семье. Они опора и поддержка артистки, отмечает ясновидящая.
Кроме того, мы решили узнать у Янко, связана ли опухоль головного мозга Заворотнюк с процедурой ЭКО, и допустимо ли сравнение ее ситуации с обстоятельствами певицы Жанны Фриске, которая скончалась после долгой борьбы с раком головного мозга.
Карты говорят, что да, болезнь могла зародиться как раз после экстракорпорального оплодотворения. Не зря же врачи также активно отговаривали Анастасию от родов в таком возрасте. Тут прослеживается схожесть историй и с другой любимой многими артисткой Жанной Фриске. Соприкасаются тонкие миры и несколько другие измерения, которые формируют эти параллели между женщинами. Жанна также прибегла к процедуре ЭКО в 38 лет, чтобы родить первенца, а после ей был поставлен тот же диагноз глиобластома — рак головного мозга.
Стоит отметить, что у Анастасии Заворотнюк уже есть двое детей от предыдущего брака — Анна и Майкл. В союзе с российским фигуристом Петром Чернышевым актриса захотела подарить ему ребенка, который для мужчины стал первенцем. Заворотнюк решилась на процедуру, желая выносить и родить сама, осознавая всевозможные риски для здоровья. Сегодня дочке Миле уже 5 лет, и все это время ее мама проходит сильнейшее и дорогостоящее лечение в разных клиниках.