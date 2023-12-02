Удастся ли Заворотнюк победить рак и как ее ситуация связана со смертью Фриске

С 2018 года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Недавно в СМИ просочилась информация о том, что артистка и ее супруг Петр Чернышев задолжали налоговой около полумиллиона рублей. Поклонники предположили, что все деньги уходят на лечение Анастасии. А позже появились сведения, что в лечении Заворотнюк помогает сам президент. Узнали у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко, как себя чувствует актриса сейчас и удастся ли ей победить болезнь.

«Карты показывают, что актриса очень медленно, но выздоравливает. Ей удается побороть страшный диагноз. Есть большая вероятность, что недуг Анастасии все-таки связан с ЭКО, которое она сделала в 47 лет. Это непростая процедура, имеющая большие риски, особенно для женщин после 40 лет», - рассказывает Янко.

При этом она подчеркнула, что у Заворотнюк показана долга судьба, она долгожитель и борец. Поклонники и коллеги Анастасии еще услышат, а потом и увидят актрису — здоровую и счастливую. Расклад карт дает благоприятные прогнозы. Ее защита — в ее семье. Они опора и поддержка артистки, отмечает ясновидящая.

Кроме того, мы решили узнать у Янко, связана ли опухоль головного мозга Заворотнюк с процедурой ЭКО, и допустимо ли сравнение ее ситуации с обстоятельствами певицы Жанны Фриске, которая скончалась после долгой борьбы с раком головного мозга.