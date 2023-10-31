Стало известно, почему Светлана Бондарчук передумала судиться с бывшим мужем

Красивая пара Светлана и Федор Бондарчук были вместе до 2016 года, когда Федор ушел к актрисе Паулине (Екатерине) Андреевой. Развод четы Бондарчуков произошел семь лет назад, но только в этом месяце Светлана захотела, а потом передумала делить имущество, нажитое в совместном браке.

Что происходит в отношениях экс-супругов сейчас и почему Светлана отозвала иск о разделе имущества, нам рассказала нумеролог Ирина Лидерман.

Характеристика экс-супругов

По словам специалиста, у Светланы сейчас второй период, который проходит с 28 до 56 лет. Так как она родилась 17-го числа, данный период она проживает под влиянием восьмерки (1+7=8), а это время денег и раскачки денежного потока. Здесь важно наметить путь и не уходить с него, тогда судьба будет благоприятствовать, подчеркивает Лидерман.

«Развод, который случился семь лет назад, мог стать следствием определенных вибраций у Светланы и Федора. У Светланы – это ее четвертый этап, который начался в 46 лет и продлится до конца жизни. Это девятка – время отдавания, служения. У Федора с 44 до 53 лет был третий этап жизни, который длился под влиянием единицы – лидирования. Если нет возможности лидировать в семье или в работе, то и человек будет создавать себе такие ситуации, когда он сможет проявиться», - рассказывает нумеролог.

Еще важный аспект – это вибрации помех, которые высчитываются определенным образом и показывают то, что мешает человеку в тот или иной период жизни. У Светланы это тройка, она означает растрачивание себя. Возможно, ее внимание было не там, где надо. Такая вибрация будет у нее еще долго, важно всегда держать руку на пульсе, не отвлекаться, советует Лидерман.

«К сожалению, про Федора Сергеевича ничего конкретного сказать нельзя, потому что у него с 44 лет вибрация помех — 0. Это значит, что может включаться все, во что он верит, например, страхи и подозрения, усталость, проблемы в семье. При этом такие помехи всегда можно легко выявить и проработать заранее», - отмечает специалист.

У Федора также есть два кармических числа 19, одно из которых проявляется во второй половине жизни, после 45 лет. Это должно ему сказать о том, что следует быть аккуратнее с властью, избегать скандалов, зависимостей и агрессии.

Светлана и ее действия

При разборе даты рождения сразу видно, что Светлана — неординарная личность, ведь у нее есть скрытые сверхзнаки:

358 — это знак артистизма 336 — это знак кармического долга семьи в данном случае

По словам Лидерман, в роду Светланы могут находится негативные магические воздействия, которые тем или иным образом проявляются, искажают и усложняют жизнь и судьбу людей. Они очень легко поддаются коррекции и полному исцелению, если осознать их.

Теперь, собственно, об иске — почему же Светлана отозвала иск о разделе имущества?