Стало известно, когда Екатерина Варнава покажет своего мужчину и станет матерью

38-летняя артистка Екатерина Варнава продолжает подогревать слухи о своей беременности. В середине октября она появилась на публике в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Поклонники сразу же стали выдвигать свои предположения о том, что, возможно, юмористка ждет ребенка. А пару дней назад Екатерина стала гостьей YouTube-подкаста на канале Sergeymeza, где призналась, что впервые в жизни вынужденно ничем не занимается.

Мы решили узнать у таролога, ясновидящей Галины Янко, что происходит в личной жизни Екатерины Варнавы сейчас и станет ли она матерью в ближайшее время.

По словам специалиста, предстоящий 2024-й год станет для артистки годом перемен.

«Многое поменяется в ее жизни. Она очень хочет детей. Как показывают мне карты, у нее по судьбе идут двое детей. Но не все так гладко у Екатерины в плане деторождения. На какое-то время мы полностью потеряем ее из поля зрения. Она даже перестанет заниматься своей профессиональной деятельностью. Года, может, на два», - рассказывает таролог.

При этом Янко поясняет, что Варнава иногда замыкается в себе несмотря на то, что сама по себе легкая и общительная. «Не могу сказать, что она постоянно в отношениях, немного ветреная персона. Все те, кто окружают Екатерину, всегда оберегают ее от неприятностей».

Янко отмечает, что поджидающие Варнаву перемены пойдут ей на пользу и артистка, наконец, исполнит свою заветную мечту. «Екатерина покажет наконец-то мужчину своего сердца. Они уже знакомы, но пока она не афиширует отношения. Но совсем скоро мы все узнаём», - продолжает специалист.