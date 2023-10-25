«Скандал из-за денег»: стало известно, почему Орбакайте сорвала концерт

В начале октября в Сети появилась информация о том, что сахалинский продюсер подал в суд на эстрадную певицу Кристину Орбакайте. СМИ отмечали, что артистка сорвала запланированный концерт и уехала из страны без объяснения причин. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей Галины Янко, что сподвигло Орбакайте принять столь импульсивное решение и когда она вернется.

По словам специалиста, артистка сорвала концерт по одной причине – «исключительно потому, что ее не устроили финансы». Тем временем, на какую именно сумму рассчитывала Орбакайте, неизвестно.

«Кристина Орбакайте очень светлый и солнечный человек. Всю свою жизнь она стремилась к успеху, но так или иначе была в тени своей матери. Не могу сказать, что она от этого страдает. Но все же», - продолжает таролог.

Как подчеркивает Янко, Орбакайте «любит деньги, и большие». В связи с этим артистка в скором времени намерена поднять гонорар за свои выступления, продолжает специалист.