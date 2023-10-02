Сексуальный гороскоп: как знаки Зодиака ведут себя в постели?
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Что знак Зодиака может рассказать о сексуальности? С кем в постели будет жарко, а с кем точно не удастся разжечь страсть в постели? Узнали у астролога Лины Азерской.
По словам специалиста, рейтинг самых привлекательных любовников замыкают Водолеи. Не то, чтобы эти ребята (и мужчины, и женщины) были совсем плохи, скорее, их интересы и желания выходят далеко за пределы близости с другими людьми.
«Водолеи настроены на эксперименты, как в близких отношениях, так и в разовых любовных связях с ними может быть весьма специфично. Однако они сильно зависимы от настроения, часто хаотичны в мыслях и поведении, им непросто бывает расслабляться, они редко довольствуются близостью с любимым человеком. Это слишком «мелко» для их огромного потенциала», - поясняет астролог.
Секс – не самая сильная сторона Водолеев, однако в случае спонтанного интереса к этой стороне жизни, Водолей способен переключиться ради получения нового чувственного опыта. Лучше не надеяться, что этот процесс будет стабильным и продолжится длительное время. Водолей постоянен только в одном – своём непостоянстве. И быть долго преданным и верным любовником ему может быть неинтересно.
Следующее с конца место в рейтинге самых лучших любовников делят между собой Овны и Скорпионы.
Казалось бы, оба знака управляются страстным Марсом, и в сексе эти товарищи могут проявить себя во всей красе. Однако управитель этих знаков Марс слишком фокусирует Овнов и Скорпионов на себе и собственных интересах.
«В любви мы ждём внимания к себе, несмотря на видимость колоссальной самоотдачи Овнов во всем, за что они берутся, и на желание Скорпионов полностью слиться со своей второй половинкой (и его/её кошельком, но это другая история), оба знака ставят себя и свои интересы на первое место. Стать хорошими любовниками с таким подходом сложно», - подчеркивает специалист.
Девятое место рейтинга лучших любовников среди знаков зодиака занимают Девы. Хотя бы по некоторым параметрам Дев можно иногда поменять местами с Водолеями, потому что строить с ними отношения бывает очень непросто. Девы слишком рассудительны, чтобы предаваться романтике и чувствам. Они все пропускают через голову и редко разрешают себе полностью погрузиться в отношения. Девы всех хотят довести до совершенства, бывают занудными, любят учить и раздавать непрошенные советов. Их голова часто занята кучей других вопросов помимо отношений.
Поэтому доходя до свиданий и уже тем более близости, Дева может чувствовать себя неловко, либо, напротив, слишком сосредотачиваться чтобы не допустить ошибку. Алгоритмы поведения и зацикленность на порядке – часто не то, что нужно отношениям и не то, из-за чего отношения могут стать нежнее и крепче. Если Дева это понимает и работает над собой, учится больше чувствовать и слышать вторую половинку, то шанс стать неплохим любовником у представителей этого знака все же появляется.
Восьмое место занимают Близнецы. С одной стороны, их лёгкое отношение к жизни способствует быстрому заведению связей. Но вот пойти в глубокую близость со второй половинкой, проявить нежность, эмпатию, заботу – задачи для Близнецов слишком скучные.
«В мире так много интересного!» – размышляет типичный Близнец. И, скорее предпочтёт поездку куда-либо, общение в социальных сетях или новое обучение, нежели заботы о том, как стать ласковым любовником для своей второй половинки.
Седьмое место в рейтинге любовников занимают Козероги.
«Если бы я составляла рейтинг лучших родителей, Козероги получили бы по праву первое место. Что касается чувств, при всей нежности, которая бывает свойственна представителям этого знака, как партнёры и любовники Козероги достаточно сложные. Проявление чувств уважающий себя Козерог сочтёт за слабость и вряд ли позволит себе сильно раскрыться перед второй половинкой», - отмечает Азерская.
«Политика» типичного Козерога – сдержанность и контроль. Если Козерог поставит перед собой цель стать любовником номер один во всех смыслах – он к этому придёт. Однако будет ли комфортно партнёру в таких отношениях – большой вопрос.
Стрельцы закрывают пятёрку рейтинга самых лучших любовников. Они высоко ценят отношения, обладают весёлым характером, в них много пыла и страсти, с ними не соскучишься. Стрелец превозносит своего партнёра всегда, так как выбирает для себя лучшее.
Но пыл Стрельца переменчив. В астрологии, как подчеркивает астролог, Стрелец принадлежит к мутабельным знакам, потому его в любой момент может завлечь другая идея, и партнёр останется «не в удел», как пройдённый этап, покорённая вершина, а сам Стрелец помчится навстречу новым горизонтам.
Четвертное место среди рейтинга лучших любовников среди знаков зодиака занимают Раки. Раки – нежные, чуткие, внимательные, заботливые любовники. Они легко настраиваются на ощущения второй половинки, чувствуют желания и потребности возлюбленного. Первое место Ракам мешает занять излишняя обидчивость и уязвимость. Настроение и самочувствие играют для Раков большую роль. Они переменчивы из-за влияния Луны, поэтому в один день могут быть лучшими любовниками на свете, когда в другой – быть абсолютно невыносимыми для второй половинки.
Третье место – Весы. Весы – холодные и чрезмерно зацикливаются на правилах приличия и нормах поведения, принятых в обществе. Нужно помнить, что это единственное «железо» в гороскопе, единственный «неодушевлённый» знак. Весы часто сдержаны, если только Венера не попала в знак Льва или Скорпиона. Однако у Весов есть ключевое качество, дающие им право быть на третьем месте рейтинга самых лучших любовников.
«Весы настолько сильно дорожат отношениями и партнёрством, что готовы подстраиваться под вторую половинку, слышать и слушать, чувствовать и реализовывать потребности возлюбленного, приносит счастье и свет в его или её жизнь. Этот знак рождён для партнёрства и при желании может построить отношения с кем угодно. Весы сильны в конкуренции, хотя не всегда уверены в себе, что наделяет их стремлением к самосовершенствованию во всех областях жизни, тем более – в отношениях», - рассказывает Азерская.
Второе место – Львы. Тёплые, страстные, весёлые Львы могли бы занять первое место в рейтинге самых лучших любовников, если бы не их зацикленность на самих себе. С Львами действительно хорошо. Они создадут все условия, чтобы партнёр рядом с ними чувствовал себя на высоте. Лев щедр на знаки внимания, подарки и широкие жесты, он будто играет роль, и роль любовника или любовницы – одна из любимых в амплуа Льва. Львы, будучи огненными, как Овны и Стрельцы, более постоянны в своих любовных предпочтениях. Огонь Льва может гореть долго. Они страстные любовники и хорошие семьянины, поэтому строить отношения со Львом скорее счастье, а не наоборот.
Первое место рейтинга самых лучших любовников среди знаков зодиака занимают Рыбы и Тельцы.
Первые – высоко чувствительны, способны растворить в своей энергии партнёра, погрузить его в мечты о светлом совместном будущем и создать такую атмосферу, в которой партнёр будет на седьмом небе от счастья. Не то что бы сами Рыбы были великолепны, но они хорошо играют образами и впечатлениями, поэтому влюблённые в Рыб вторые половинки длительное время могут не замечать недостатков партнёра. Однако, если солнечная Рыбка находится на высоком духовном уровне развития, строить с ней отношения может быть настоящим счастьем.
Не без недостатков, но достаточно хороши, чтобы занимать первое место, Тельцы. Устойчивые, чувственные, постоянные, нежные, надёжные, Тельцы настолько любят комфорт, что будут создавать такую атмосферу не только для себя лично, но и для второй половинки. В Тельцах присутствует упертость, которая делает их не самыми простыми среди знаков. Однако Венера, как управитель знака Тельца, наделяет их теплотой, чувственностью, умением наслаждаться жизнью, надёжностью, мягкой аурой и сексуальностью, потому партнёрам Тельцов (если те потерпят периодические манипуляции и твердолобость) можно только позавидовать.
«Нельзя сказать, что один знак идеален в чем-то, например, в отношениях, а другому никогда не достичь в этом успеха. У всех есть особенности. Работая с недостатками свойственными нашим знакам зодиака, мы можем достигать хороших результатов в значимых сферах – будь то секс, любовь, деньги и реализация, стать лучшими любовниками и достичь тех вершин, которые только можем для себя пожелать», - заключила Лина Азерская.