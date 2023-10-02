Сексуальный гороскоп: как знаки Зодиака ведут себя в постели?

Что знак Зодиака может рассказать о сексуальности? С кем в постели будет жарко, а с кем точно не удастся разжечь страсть в постели? Узнали у астролога Лины Азерской.

По словам специалиста, рейтинг самых привлекательных любовников замыкают Водолеи . Не то, чтобы эти ребята (и мужчины, и женщины) были совсем плохи, скорее, их интересы и желания выходят далеко за пределы близости с другими людьми.

«Водолеи настроены на эксперименты, как в близких отношениях, так и в разовых любовных связях с ними может быть весьма специфично. Однако они сильно зависимы от настроения, часто хаотичны в мыслях и поведении, им непросто бывает расслабляться, они редко довольствуются близостью с любимым человеком. Это слишком «мелко» для их огромного потенциала», - поясняет астролог.

Секс – не самая сильная сторона Водолеев, однако в случае спонтанного интереса к этой стороне жизни, Водолей способен переключиться ради получения нового чувственного опыта. Лучше не надеяться, что этот процесс будет стабильным и продолжится длительное время. Водолей постоянен только в одном – своём непостоянстве. И быть долго преданным и верным любовником ему может быть неинтересно.

Следующее с конца место в рейтинге самых лучших любовников делят между собой Овны и Скорпионы .

Казалось бы, оба знака управляются страстным Марсом, и в сексе эти товарищи могут проявить себя во всей красе. Однако управитель этих знаков Марс слишком фокусирует Овнов и Скорпионов на себе и собственных интересах.

«В любви мы ждём внимания к себе, несмотря на видимость колоссальной самоотдачи Овнов во всем, за что они берутся, и на желание Скорпионов полностью слиться со своей второй половинкой (и его/её кошельком, но это другая история), оба знака ставят себя и свои интересы на первое место. Стать хорошими любовниками с таким подходом сложно», - подчеркивает специалист.