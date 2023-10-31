С кем останутся ЭКО-дети Пугачевой и Галкина* после развода звездной пары

В Сети практически не утихают слухи о готовящемся разводе певицы Аллы Пугачевой с комиком Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Сайт «Страсти» решил выяснить, с кем в случае расставания звездной пары останутся дети, появившиеся на свет с помощью искусственного оплодотворения. За ответом на этот вопрос мы обратились к юристу по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой.

Слухи о расставании Галкина* и Примадонны стали появляться после того, как пара разъехалась. Юморист вместе с детьми отправился на Кипр, куда должна была полететь и Алла тоже. Но по какой-то причине Пугачева осталась дома — в Израиле. Об этом рассказали соседи певицы, которые видели ее без парика и косметики в одном из торговых центров Тель-Авива.

У звездной пары есть двое детей: Лиза и Гарри. Они появились на свет с помощью процедуры ЭКО. По словам юриста, данное обстоятельство никак не отразится на возможном судебном разбирательстве, в ходе которого будет решаться — с кем останутся дети после развода.