Расклад Таро на измену: какие карты указывают на неверность партнера

Многие из нас вступая в новые отношения и даже находясь длительное время в стабильных, задаются вопросом – а верен ли мне партнер? Причин подозревать вторую половинку в интимных или любовных связях на стороне может быть множество. Узнали у таролога, ясновидящей Эвелины Ренардо, какие карты Таро в раскладах на отношения могут указывать на неверность.

По словам специалиста, измену партнера могут подсветить Луна, Дьявол, а также сочетания некоторых карт. Луна чаще всего говорит о наличии любовницы, а также о тайне, секрете, обмане.

«Как понять, что партнер действительно изменяет, что есть любовница: мы выкладываем дополнительную карту. Например, на постоянную любовницу либо вторую семью может указать Луна+Императрица, на измену, предательство, но, скорее всего, произошедшую в прошлом – Луна+5 кубков, Луна+5 мечей может указывать на холодный расчёт, что говорит не об измене на уровне чувств, а о том, что, возможно, партнер мог кому-то заплатить за интим. Луна+6 мечей может указывать на тайные переписки с кем-то, если следующей картой туда падает Императрица, например», - рассказывает Ренардо.

Луна+Дьявол указывают не на отношения на стороне, а на секс, только секс, удовлетворение физических потребностей, порочную связь.

Кроме того, о наличии любовницы сообщает Верховная Жрица. А если Верховная Жрица идет в совокупности с Луной, значит партнер 100% изменяет, подчеркивает эксперт. На неверность также указывают сочетания карт Верховная Жрица+6 мечей, Верховная Жрица+5 кубков.