«Проживает не самые простые времена»: из-за чего Литвинова сильно похудела
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Российская актриса, кинорежиссер, телеведущая Рената Литвинова всегда умела удивлять поклонников оригинальным стилем, эффектными нарядами и появлениями. Однако, если ранее это были скорее приятные и креативные сюрпризы, то в последнее время артистка шокирует зрителей.
Не так давно телеведущая выложила в социальные сети фотографию в белом топе с открытыми плечами, черными ботфортами на высокой шпильке. И все бы ничего, но многих потрясла ее фигура, а особенно острая ключица и тонкие руки. В комментариях люди писали, что артистка близка к анорексии, что она сильно исхудала и выглядит изнеможенно. К сожалению, были и достаточно компрометирующие сравнения с узниками лагерей. Мы решили узнать у экстрасенса, таролога и эзотерика Аделины Паниной, как Литвинова себя чувствует, есть ли повод для беспокойства.
По словам специалиста, возможно, что отпечаток на внешнем виде оставили некоторые трудности в личной жизни. Рената сейчас проживает не самые простые времена, из-за чего стресс ухудшает ее отношения с едой и сном.
«Карты Таро показывают, что у экстравагантной артистки сейчас есть определенные проблемы со здоровьем. Особенно шаткой прорисовывается лимфатическая система. На картах это изображено кровью и сосудами. Ей рекомендуется пить больше чистой воды, регулярно заниматься умеренной активностью и есть фрукты, ягоды и овощи красного цвета», - советует экстрасенс.
Помимо вопроса здоровья, карты показывают сильный переход в судьбе Литвиновой. Напомним, в настоящее время артистка проживает во Франции, однако, по словам Паниной, вскоре Рената вернется домой.
Возвращение не принесет Литвиновой особых проблем. Ожидается, что она будет много общаться с разными людьми. Выпадают карты новых проектов, быстрого развития творческой стези. Вероятно, мы вновь увидим Ренату на театральной сцене или телеэкранах. Поездки за границу все также останутся в ее жизни. Там она будет вдохновляться и восстанавливаться.
Также карты говорят, что в жизни Ренаты Литвиновой начинается период подъема, приятного ожидания. Сейчас она застряла в состоянии, что нужно что-то делать, но пока этого не хочется. Артистка как бы стоит на распутье, из-за чего пока сильно переживает, подчеркивает Панина. При этом, Ренате есть из чего выбирать. Ее не пугает неизвестность и неопределенность, пока что она не может только найти желаемое направление. Присутствуют некоторые внутренние сопротивления.
«Наступающий 2024 год у Литвиновой будет взлетным. Карты показывают подъем, раскрытие творческого потенциала, вдохновение. Ее талант и усердия будут щедро вознаграждены», - заключила эксперт.
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