«Проживает не самые простые времена»: из-за чего Литвинова сильно похудела

Российская актриса, кинорежиссер, телеведущая Рената Литвинова всегда умела удивлять поклонников оригинальным стилем, эффектными нарядами и появлениями. Однако, если ранее это были скорее приятные и креативные сюрпризы, то в последнее время артистка шокирует зрителей.

Не так давно телеведущая выложила в социальные сети фотографию в белом топе с открытыми плечами, черными ботфортами на высокой шпильке. И все бы ничего, но многих потрясла ее фигура, а особенно острая ключица и тонкие руки. В комментариях люди писали, что артистка близка к анорексии, что она сильно исхудала и выглядит изнеможенно. К сожалению, были и достаточно компрометирующие сравнения с узниками лагерей. Мы решили узнать у экстрасенса, таролога и эзотерика Аделины Паниной, как Литвинова себя чувствует, есть ли повод для беспокойства.

По словам специалиста, возможно, что отпечаток на внешнем виде оставили некоторые трудности в личной жизни. Рената сейчас проживает не самые простые времена, из-за чего стресс ухудшает ее отношения с едой и сном.

«Карты Таро показывают, что у экстравагантной артистки сейчас есть определенные проблемы со здоровьем. Особенно шаткой прорисовывается лимфатическая система. На картах это изображено кровью и сосудами. Ей рекомендуется пить больше чистой воды, регулярно заниматься умеренной активностью и есть фрукты, ягоды и овощи красного цвета», - советует экстрасенс.

Помимо вопроса здоровья, карты показывают сильный переход в судьбе Литвиновой. Напомним, в настоящее время артистка проживает во Франции, однако, по словам Паниной, вскоре Рената вернется домой.