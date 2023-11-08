«Против выплат выступает его новая жена»: когда Муцениеце добьется алиментов от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце намерена добиться правосудия после развода с актером Павлом Прилучным. Артистка считает, что он обязан выплачивать алименты на содержание их общих детей. Так, например, она заявила, что ей недостает 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь. Муцениеце подала в суд с требованием, чтобы ее экс-супруг отдавал 30% своего заработка. Мы решили узнать у таролога Галины Янко, удастся ли актрисе добиться своего, и какие изменения в ближайшем будущем ожидаются в ее личной жизни.

По словам специалиста, несмотря на то что у Агаты «очень хороший характер», она далеко не всегда может постоять за себя в некоторых вопросах. К слову, ее брак с Прилучным должен был распасться «по судьбе», отмечает Янко. Однако это не значит, что Муцениеце останется одна до конца своих дней. Изменения в личной жизни произойдут, но не в этом году.

«Года 2-3 будет жить одна, но потом выйдет замуж. По картам я вижу еще ребенка. В следующем году у нее идет крупная покупка. Деньги к ней пойдут, можно сказать, легко», - рассказывает таролог.

При этом разбирательства с Прилучным по теме алиментов на содержание общих детей еще длительное время будут присутствовать в жизни Агаты, поясняет специалист.