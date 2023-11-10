Приснился бывший с четверга на пятницу: что это значит

Говорят, что в ночь с четверга на пятницу люди видят вещие сны, особенно если они связаны с любовными делами. Принято считать, что именно в это время интуиция способна подсказать спящему, что происходит в личной жизни и в какую сторону необходимо двигаться. Поговорили с тарологом, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений, Эвелиной Ренардо о том, к чему снится бывший парень или муж с четверга на пятницу, и действительно ли сны в эти сутки считаются пророческими.

По словам специалиста, дни недели не имеют никакого значения. Максимум, что может влиять на сновидение и подсознание – это положение и движение планет, а также фазы Луны.

«Если вам снится бывший, есть несколько вариантов интерпретации. Хочу подчеркнуть прежде, что необходимо смотреть на общую картину, на цветовую палитру, на количественные обозначения каких-либо предметов, на состояние помещения, в котором вы находитесь и так далее», - рассказывает Ренардо.

Тем не менее, если вам снится бывший, во-первых, это может говорить о незакрытых гештальтах, уточняет эксперт.

«Вы расстались не так, как хотели, вы не сказали того, что хотели, у вас были какие-то чаяния, надежды, желания по поводу этого человека, которые не оправдались. И вот он вам снится, потому что у вас на подсознании вопрос не закрыт», - продолжает ясновидящая.

Ренардо поясняет, что в данном случае вы внутренне на самом деле не поставили точку. Также сюда могут относиться страхи: либо вы боитесь этого человека, либо вас поглотил страх одиночества, поэтому вы подсознательно всё ещё держитесь за бывшего партнера, потому что «у вас там есть какая-то мифическая любовь». Это первый вариант трактовки.