Приснился бывший с четверга на пятницу: что это значит
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Говорят, что в ночь с четверга на пятницу люди видят вещие сны, особенно если они связаны с любовными делами. Принято считать, что именно в это время интуиция способна подсказать спящему, что происходит в личной жизни и в какую сторону необходимо двигаться. Поговорили с тарологом, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений, Эвелиной Ренардо о том, к чему снится бывший парень или муж с четверга на пятницу, и действительно ли сны в эти сутки считаются пророческими.
По словам специалиста, дни недели не имеют никакого значения. Максимум, что может влиять на сновидение и подсознание – это положение и движение планет, а также фазы Луны.
«Если вам снится бывший, есть несколько вариантов интерпретации. Хочу подчеркнуть прежде, что необходимо смотреть на общую картину, на цветовую палитру, на количественные обозначения каких-либо предметов, на состояние помещения, в котором вы находитесь и так далее», - рассказывает Ренардо.
Тем не менее, если вам снится бывший, во-первых, это может говорить о незакрытых гештальтах, уточняет эксперт.
«Вы расстались не так, как хотели, вы не сказали того, что хотели, у вас были какие-то чаяния, надежды, желания по поводу этого человека, которые не оправдались. И вот он вам снится, потому что у вас на подсознании вопрос не закрыт», - продолжает ясновидящая.
Ренардо поясняет, что в данном случае вы внутренне на самом деле не поставили точку. Также сюда могут относиться страхи: либо вы боитесь этого человека, либо вас поглотил страх одиночества, поэтому вы подсознательно всё ещё держитесь за бывшего партнера, потому что «у вас там есть какая-то мифическая любовь». Это первый вариант трактовки.
Второй вариант – да, действительно, вы можете всё ещё быть связаны даже после расставания.
Между вами создался энергетический и информационный канал. Вы хорошо чувствуете друг друга, и как будто даже будучи в отношениях мысли читали. И вот вы расстались, но связь-то никуда не ушла, потому что вы на словах расстались. Канал, образовавшийся между вами, надо обрывать. Вероятнее всего, в ночь, когда он вам снится, вы ему тоже снитесь.
Третий вариант: мало делать упор на то, что вам снится бывший, нужно смотреть на всю картину целиком. Что этот бывший делает, что он говорит, какую информацию вы получаете от него во сне или говорите ему сами? Специалист отмечает, что нужно обращать внимание именно на нюансы, и это даст ключ к вашему подсознанию.
«И не нужно пользоваться сонниками. Они не помогают. Сонник – это способ переложить ответственность с себя на кого-то, только и всего. Он не разбирает сновидения, как можем это делать мы сами, зная все вводные», - заключила Ренардо.
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