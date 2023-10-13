От кого Собчак родит второго ребенка? Мнение ясновидящей Янко

Несколько месяцев в Сети бурно обсуждали округлившийся живот телеведущей Ксении Собчак. Ходили слухи, что журналистка беременна. Несмотря на то, что домыслы поклонников Собчак опровергла, сославшись на то, что попросту пристрастилась к спагетти, мы решили узнать у таролога и ясновидящей Галины Янко, собирается ли телеведущая стать мамой – быть может, если не в этом году, то в следующем?

По словам специалиста, сама Собчак невероятно удачливая. Всегда находит выход из любых жизненных ситуаций, никогда не находится в ступоре и четко понимает, зачем и куда она идет.

«Она родилась под прекрасными планетами, поэтому удача таким людям всегда сопутствует во всем. Она хитрая, но при этом умная. Это сочетание помогает ей в жизни продвигаться вверх по карьерной лестнице. Собственно, что она и сделает в ближайшие три года», - отмечает Янко.

Говоря о личной жизни телеведущей, ясновидящая подчеркнула, что рядом с Собчак она не видит никакого другого мужчины, кроме Константина Богомолова, ее супруга.

«Кстати, и в России я ее не вижу тоже. Впереди у нее много путешествий, но все они связанны с работой. По судьбе и линии жизни у нее падает два ребенка и разнополых», - поясняет Янко.