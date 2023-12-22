«Оставляет желать лучшего»: что не так со здоровьем Игоря Крутого

В последнее время известный композитор Игорь Крутой стал редким гостем на светских мероприятиях, что породило в обществе определенные слухи. Долгое время многие источники поговаривали, что маэстро сражается с онкологией. Поскольку сам Крутой избегал комментариев, которые могут пролить свет на истинное положение вещей, однажды завесу тайны приоткрыло близкое окружение, сообщив, что народный артист борется с диабетом и вынужден соблюдать строгую диету. Действительно, изредка выходя в свет, композитор смущает поклонников своей худобой. За последнее время он сбросил около 15 килограммов и порой выглядят слишком уж стройным и осунувшимся. Что ждет Игоря Крутого в новом 2024 году, и каким окажется его самочувствие, нам рассказала экстрасенс и таролог Аделина Панина.

«Слухи об онкологии, к счастью, не подтвердились, но это не говорит о том, что у композитора нет никаких проблем со здоровьем. В настоящий момент ему стоит обратить особое внимание на состояние желудочно-кишечного тракта. Пока его пищеварительная система оставляет желать лучшего, поэтому Игорю Крутому необходимо всерьез заняться своим здоровьем», - советует эксперт.

По словам экстрасенса, в 2024 году Игоря Крутого ждет много творческих проектов, большинство из которых связано с открытием новых молодых звезд на музыкальном небосводе.

«У композитора сейчас наблюдается явно выраженная наставническая функция, поскольку он помогает юным талантам заявить о себе. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой – очевидно и то, что Крутой слишком перерабатывает, что влечет за собой определенные последствия, напрямую связанные со здоровьем», - отмечает Панина.