Новолуние 15 сентября отразится на материальной жизни каждого знака Зодиака: к чему готовиться

По ее словам, Меркурий в день новолуния разворачивается из ретроградного движения в прямое. Успех придёт от старых контактов и ранее начатых дел. Торопиться в новое до выхода Меркурия из теневого периода после ретроградности (до 30 сентября) – не стоит. Общий совет для всех: будьте последовательны, аккуратны, разумны, щепетильны и порядочны, - тогда успех не заставит себя ждать.

Овны: для вас новолуние сработает в сторону рутинных задач, материального успеха и карьерных перспектив. Если вы руководитель – оттачивайте навыки взаимодействия с командой. Если вы работаете на кого-то – старайтесь повысить производительность и принести больше пользы. Соблюдайте режим, вложитесь финансами в здоровье, это сыграет вам «на руку» и поможет продвинуться в достижении жизненных целей.

Тельцы: если вы развиваете свой бизнес – делайте ставку на его продвижение. Хорошо пойдут рекламные кампании, в особенности, если раньше вы уже занимались этим, и опыт продвижения для вас не впервые. Если вы далеки от бизнеса или работа сейчас не в приоритете, то прекрасный опыт вы получите, путешествуя за границей, либо в ходе романа с человеком издалека. Можно также подумать о профессиональном обучении любимому хобби. Ваши начинания, объединяющие то, что вы любите, и то, во что верите, в ближайший месяц будут успешны.

Близнецы: вероятно, все ваши мысли и планы на ближайший месяц сосредоточены вокруг домашних дел. Могут всплывать вопросы алиментов, совместного имущества, ипотек. Также этот месяц хорош для того, чтобы заглянуть внутрь себя, подумать – а что вам дает состояние безопасности Стоит поработать с переживаниями и скрытыми чувствами, страхами. Данный месяц для вас можно считать месяцем личностного роста через налаживание отношений с близкими людьми.

Раки: ближайший месяц закрутит вас в водоворот общения, связей, контактов, отношений и других людей. Удачными будут разного рода коммуникации и договорённости, вы найдёте много общих тем для общения с единомышленниками и друзьями. Опередите для себя, что будет для вас наилучшим результатом от отношений с другими людьми по итогам лунного месяца. Это поможет избежать суеты и сделать общение более результативным.

Львы: в ближайший лунный месяц вам предстоит решать много денежных вопросов. Могут открыться новые источники заработка. Благоприятными будут все инициативы, к которым вы подходите разумно, ставя конкретные цели. Используйте социальные сети, дружеские связи и рекламу, чтобы продвинуть ваши проекты.

Девы: ваше новолуние! Загадывайте самые смелые желания! Возможно, вы давно мечтали отправиться в путешествие. А, может, чувствуете, что пришло время перевести любовные отношения на новый уровень. Руководствуйтесь вашими ценностями, опирайтесь на те убеждения, которые вдохновляют вас и помогают мечтать о большем. Возможны изменения в теле и во внешности, максимально благоприятными они будут после 9 октября, когда в вашем знаке окажется Венера.

Весы: это новолуние и ближайший лунный месяц хороши для работы с бессознательным. Старайтесь уединяться, отдавая приоритет времени с собой нежели шумным тусовкам. Работайте только по вдохновению, больше отдыхайте, займитесь творчеством. Не за горами ваш день рождения, начинать кардинально новое не стоит. Это лучшее время, чтобы понять, что вас вдохновляет.

Скорпионы: сейчас меняется ваш дружеский круг, общение с людьми выходит на новый уровень, появляются единомышленники, личные отношения проживают этап переосмысления ценностей в них, трансформируется ближнее окружение и ваше мышление. Но не только с другими людьми связано для вас ближайшее новолуние. Новолуние в Деве для Скорпионов – время исполнения желаний. А также время составлять новый список мечт. Запланируйте эту прекрасную задачу на субботу 16 сентября. И, сразу действуйте!

Стрельцы: для вас Новолуние происходит в 10 секторе, то есть будет связано с новым статусом, обязанностями, ответственностью, целями, профессиональными задачами. Время взять себя в руки и превзойти свои прежние достижения. В этом месяце вам для личного успеха выгодно перенять некоторые качества Дев: например, прописывать свои цели в план, уделить внимание деталям, быть более щепетильными, руководствоваться критерием полезности и разумности. Тогда успех будет неминуем! Внимание следует направить на карьеру.

Козероги: месяц после новолуния в Деве как минимум принесёт море вдохновения, ну а в лучшем случае запомнится поездкой заграницу, любовными мурашками и желанием активно менять свою жизнь. Успешно сложится взаимодействие с партнёрами из-за рубежа, реклама вашего бизнеса и проектов, любые личные инициативы, к которым вы приложите усилия. Для продвижения по карьере и в социальном статусе будьте немного наглыми, а чувственность, доброжелательность и умение нравиться оставьте для партнёров по бизнесу или интимным связям.

Водолеи: новолуние в Деве затронет вопросы бизнеса, психологии, интима и совместного имущества. Открывать новые направления бизнеса благоприятно, как и договариваться с новыми партнёрами, но только в том случае, если вы готовились к этому в августе-сентябре. В решении имущественных вопросов будьте предельно внимательны, обращайте внимание на мелочи. Сейчас нужно быть очень рассудительными и последовательными, возможно, в каких-то вопросах передоговориться с партнёрами, заручиться поддержкой членов семьи и подумать о том, какие блоки и препятствия мешают вашему успеху.

Рыбы: новолуние в Деве может принести в вашу жизнь нового партнёра, клиента, друга, да и в целом, такие отношения, через которые вы лучше увидите себя. Целый месяц вы будете встречать людей, которые вас «отражают», как зеркала. Ни в коем случае не пытайтесь решать вопросы самостоятельно. Успеху сопутствуют связи и контакты. Просите друзей о помощи, помогайте другим, возобновите ведение блога, делитесь новостями, чаще выходите в свет. Прошло полгода со дня вашего рождения, поэтому также подумайте, какие из ваших целей на этот год уже неактуальны, а какие следует скорректировать. В этот месяц не стоит замыкаться в себе и уж тем более уходить в состояние жалости и жертвы. Общайтесь как можно больше. Помните о том, что успех и деньги приходят к тем, кто умеет выстраивать связи.