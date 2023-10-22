«Неужели беременна?»: что происходит в личной жизни Ани Лорак

Пару недель назад популярная певица Ани Лорак опубликовала в социальной сети фотографию, на которой ее возлюбленный – испанский инструктор по йоге и медитации Исаак Виджраку – держит артистку за талию, положив одну ладонь на живот. Данный жест не остался незамеченным поклонниками. Прямо под снимком они стали оставлять комментарии в стиле: «Неужели беременна?».

Несмотря на то, что Ани Лорак пока не торопится отвечать на вопрос и сохраняет интригу, мы решили выяснить у таролога, ясновидящей Галины Янко, что ее ждет в ближайшем будущем в союзе с Виджраку. Является ли испанский инструктор по йоге ее партнером по судьбе?

Янко отмечает в первую очередь, что Ани Лорак «очень солнечный и веселый человек. Постоянно улыбается, даже когда ей может что-то и не очень нравится». По словам эксперта, за ней ходит много поклонников, певица постоянно находится в зоне мужской энергии.

«Она очень любила своего мужа. Но, к сожалению, все в жизни проходит», - подчеркивает Янко.