«Неужели беременна?»: что происходит в личной жизни Ани Лорак
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Пару недель назад популярная певица Ани Лорак опубликовала в социальной сети фотографию, на которой ее возлюбленный – испанский инструктор по йоге и медитации Исаак Виджраку – держит артистку за талию, положив одну ладонь на живот. Данный жест не остался незамеченным поклонниками. Прямо под снимком они стали оставлять комментарии в стиле: «Неужели беременна?».
Несмотря на то, что Ани Лорак пока не торопится отвечать на вопрос и сохраняет интригу, мы решили выяснить у таролога, ясновидящей Галины Янко, что ее ждет в ближайшем будущем в союзе с Виджраку. Является ли испанский инструктор по йоге ее партнером по судьбе?
Янко отмечает в первую очередь, что Ани Лорак «очень солнечный и веселый человек. Постоянно улыбается, даже когда ей может что-то и не очень нравится». По словам эксперта, за ней ходит много поклонников, певица постоянно находится в зоне мужской энергии.
«Она очень любила своего мужа. Но, к сожалению, все в жизни проходит», - подчеркивает Янко.
Она перестроилась и вошла в зону новой жизни. Сейчас карты показывают ее в новых отношениях. И этот человек идет ей по судьбе. Путь к новому дался ей нелегко, но сложный жизненный барьер она уже перешла. Будет брак и рождение второго ребенка. Дети разнополые. Жить она будет в России.
Также Янко видит, что Ани Лорак начнет много путешествовать, однако жить по большей части будет в России. Пятая половина жизни принесет ей много счастья, рассказывает ясновидящая.
«Завистников у нее много, но всех их она оставит за бортом своей жизни. Она всегда уверенно шла вперед и ее, по сути, никогда ничего не останавливало. Как, собственно, и сейчас. Она глубоко верующий человек и ее вера часто ее спасала. По движению планет ей на перекрестке дорог падает выгодный контракт. Но я вижу, что это не из области музыки», - заключила Галина Янко.