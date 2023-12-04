«Не считает себя счастливым»: что происходит в личной жизни Игоря Николаева

В прошлом месяце в СМИ стала появляться информация о том, что в личной жизни композитора Игоря Николаева не всё благополучно. Слухи о разладе в семье стали разгораться с особой силой после того, как супруга Николаева Юлия Проскурякова пришла на премьеру фильма без мужа и обручального кольца. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко о том, есть ли поводы для беспокойства или в жизни супружеской пары все в порядке.

По словам специалиста, Игорь Николаев абсолютно счастливый человек, «хотя сам он почему-то так не считает». Ему и его семье всегда сопутствует удача.