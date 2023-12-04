«Не считает себя счастливым»: что происходит в личной жизни Игоря Николаева
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В прошлом месяце в СМИ стала появляться информация о том, что в личной жизни композитора Игоря Николаева не всё благополучно. Слухи о разладе в семье стали разгораться с особой силой после того, как супруга Николаева Юлия Проскурякова пришла на премьеру фильма без мужа и обручального кольца. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко о том, есть ли поводы для беспокойства или в жизни супружеской пары все в порядке.
По словам специалиста, Игорь Николаев абсолютно счастливый человек, «хотя сам он почему-то так не считает». Ему и его семье всегда сопутствует удача.
Жить он будет со своей супругой, никаких изменений по этому поводу я не вижу. В семье царит полная гармония и согласие. Карты показывают второго ребенка. Сам по себе он влюбчивый, но верность хранит своей супруге. Шестая половина жизни у него спокойная, но сам он любит движение и постоянно хочет находиться в работе.
Кроме того, ясновидящая подчеркнула, что Николаев стоит обратить особое внимание на вегетативную нервную систему и держать на контроле уровень сахара в крови. Также Янко отметила, что жить композитор будет долго, свыше 90 лет.
«Новый год принесет ему деньги и новые знакомства. Его ждет какая-то крупная покупка и новый выгодный контракт. Что-то связано с творчеством, и не только. Возможно, какие-то театральные постановки или мюзикл», - заключила эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, что Проскурякова уехала из России. Позже появилась информация, что из-за проблем со здоровьем она стала хуже выглядеть.