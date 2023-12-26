«На Максиме* лежит ответственность»: останется ли Пугачева с Галкиным*

На днях звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отпраздновали 12-ю годовщину своей свадьбы. Несмотря на то, что артисты уже много лет вместе, их союз по-прежнему вызывает споры и вопросы. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, продолжат ли певица и юморист жить друг с другом или всё же их ждет расставание.

Характер

Специалист сперва решила рассмотреть характер партнеров по таро-нумерологии. По ее словам, поскольку у Аллы Борисовны день рождения 15 числа, этой дате соответствует аркан Дьявола в Таро.

«С одной стороны, это яркость и одаренность, человек всегда выделяется из толпы. С другой стороны — это могут быть зацикленности и манипуляции. Таким ярким людям обязательно нужно контролировать свои привязанности, нельзя проявлять насилие, нужно наоборот — нести свет и заниматься благотворительностью», - отмечает эксперт.

У Галкина* день рождения 18 числа, этой дате соответствует аркан Луна.

«Тут также существует двойственность, как у всех дат рождения — и только личная чистота и намерение делают выбор в ту или иную сторону. Максим* очень наблюдательный и интуитивный, чуткий и деликатный человек с богатым воображением», - продолжает Лидерман.

Намерение Вселенной касательно Аллы и Максима*

Далее с помощью классической нумерологии нумеролог составила длинный код и матрицу Пифагора, показывающие скрытые сверхзнаки — комбинации цифр, взятые из даты рождения, обозначающие намерение Вселенной относительно нас.

Алла Пугачева: 15.04.1949. Максим Галкин*: 18.06.1976.

Получаются следующие сверхзнаки:

Алла: 314 — знак гармонизатора, миротворца. Максим*: 3811 — это человек, который оставит свой след в истории.

Что происходит в отношениях?

По словам Лидерман, во-первых, как у Пугачевой, так и у Галкина* нет двоек в матрице. Это говорит о том, что им необходимо прокачивать энергию, заниматься духовными практиками, соблюдать посты и аскезы — это освобождает дополнительную силу.

Во-вторых, тройки. У Аллы Борисовны их три, значит, у нее очень развита сфера творчества, и она точно знает, как прийти к успеху. А вот у Максима* она одна, и нет точной фиксации интересов, необходимо найти свое занятие, подчеркивает нумеролог.

В-третьих, у Максима* нет пятерки: ему труднее оторваться от насиженного места, чем Алле, у которой одна 5.

В-четвертых, как отмечает Лидерман, Максиму* очень нужно налаживать отношения с близкими, поскольку у него достаточно напряженная ситуация — нет ни 2, ни 4 — от этого целиком зависит его здоровье в конечном счете.

«Также необходимо проявлять терпение, не вспыхивать. Отсутствие этих цифр говорит о магическом воздействии когда-то давно на род Максима* — это могли быть порчи и проклятья», - рассказывает специалист.