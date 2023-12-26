«На Максиме* лежит ответственность»: останется ли Пугачева с Галкиным*
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На днях звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отпраздновали 12-ю годовщину своей свадьбы. Несмотря на то, что артисты уже много лет вместе, их союз по-прежнему вызывает споры и вопросы. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, продолжат ли певица и юморист жить друг с другом или всё же их ждет расставание.
Характер
Специалист сперва решила рассмотреть характер партнеров по таро-нумерологии. По ее словам, поскольку у Аллы Борисовны день рождения 15 числа, этой дате соответствует аркан Дьявола в Таро.
«С одной стороны, это яркость и одаренность, человек всегда выделяется из толпы. С другой стороны — это могут быть зацикленности и манипуляции. Таким ярким людям обязательно нужно контролировать свои привязанности, нельзя проявлять насилие, нужно наоборот — нести свет и заниматься благотворительностью», - отмечает эксперт.
У Галкина* день рождения 18 числа, этой дате соответствует аркан Луна.
«Тут также существует двойственность, как у всех дат рождения — и только личная чистота и намерение делают выбор в ту или иную сторону. Максим* очень наблюдательный и интуитивный, чуткий и деликатный человек с богатым воображением», - продолжает Лидерман.
Намерение Вселенной касательно Аллы и Максима*
Далее с помощью классической нумерологии нумеролог составила длинный код и матрицу Пифагора, показывающие скрытые сверхзнаки — комбинации цифр, взятые из даты рождения, обозначающие намерение Вселенной относительно нас.
Алла Пугачева: 15.04.1949. Максим Галкин*: 18.06.1976.
Получаются следующие сверхзнаки:
Алла: 314 — знак гармонизатора, миротворца. Максим*: 3811 — это человек, который оставит свой след в истории.
Что происходит в отношениях?
По словам Лидерман, во-первых, как у Пугачевой, так и у Галкина* нет двоек в матрице. Это говорит о том, что им необходимо прокачивать энергию, заниматься духовными практиками, соблюдать посты и аскезы — это освобождает дополнительную силу.
Во-вторых, тройки. У Аллы Борисовны их три, значит, у нее очень развита сфера творчества, и она точно знает, как прийти к успеху. А вот у Максима* она одна, и нет точной фиксации интересов, необходимо найти свое занятие, подчеркивает нумеролог.
В-третьих, у Максима* нет пятерки: ему труднее оторваться от насиженного места, чем Алле, у которой одна 5.
В-четвертых, как отмечает Лидерман, Максиму* очень нужно налаживать отношения с близкими, поскольку у него достаточно напряженная ситуация — нет ни 2, ни 4 — от этого целиком зависит его здоровье в конечном счете.
«Также необходимо проявлять терпение, не вспыхивать. Отсутствие этих цифр говорит о магическом воздействии когда-то давно на род Максима* — это могли быть порчи и проклятья», - рассказывает специалист.
Дата рождения детей, которая совпадает с датой рождения отца (18 число), говорит о том, что Лиза и Гарри взяли кармические долги отца. И желательно их проработать, чтобы детям было легче двигаться по жизни.
В-пятых, Лидерман подмечает, что Максимдля Аллы Борисовны — замечательная партия хотя бы потому, что у него есть одна семерка — определенное везение, и две восьмерки — сформированный денежный поток, и очень ощутимый. Максим также — целеустремленный, а еще добрый и терпеливый человек. Но ему важно развивать мышление и духовность, так как в столбце 4-5-6 (материальная независимость) всего две цифры.
Алла Борисовна для Максима* — очень интересный партнер. Это потрясающей силы и красоты женщина, талантливая, которая пишет и исполняет свои песни сердцем, и требует такой же отдачи от партнера, необходимо соответствовать, акцентирует внимание специалист.
«В-шестых, Алла Борисовна и в прошлых воплощениях, и в этом развивается через отношения, это ее жизненный путь, поэтому здесь и на Максиме* лежит большая ответственность. Скорее всего, у партнеров была кармическая незавершенность по прошлым воплощениям, и сейчас они решили это доиграть», - заключила нумеролог.
Ранее стало известно, почему Пугачева продолжает жить с Галкиным*.
*признан иноагентом на территории РФ.