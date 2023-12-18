Меняют ли татуировки и пластические операции судьбу человека
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Говорят, меняя свою внешность, человек меняет и свою судьбу. Так ли это на самом деле? Мы решили узнать у таролога, ясновидящей Эвелины Ренардо, насколько татуировки, пирсинги и пластические операции действительно могут сказаться на жизни человека, и почему с определенными изображениями на теле лучше не шутить.
По словам специалиста, сильнее всего на изменение судьбы влияют именно татуировки. Все дело в том, что каждый символ несет определенный энергетический заряд, который далеко не всегда известен человеку, желающему украсить свое тело рисунками.
«Особенно это касается рун. Я вообще не рекомендую бить руну в качестве татуировок. Определённые символики, образы тату также имеют воздействие. Нужно еще учитывать, что вы вкладываете в это изображение, какое у вас намерение, восприятие», - отмечает Ренардо.
Например, по словам ясновидящей, человек хочет набить себе на определенном участке тела медведя. С одной стороны, медведь могучий, но с другой – ленивый. Таким образом носитель медведя на своей коже начнет притягивать в свою жизнь, в характеристику своей личности качества данного животного.
Влияют ли пластические операции на судьбу? Конечно, потому что даже если мы говорим о нейротипологии – это когда ты смотришь на человека и считываешь на подсознательном уровне с черт его лица какую-то характеристику о нем – мы по человеку можем понять, стоит ему доверять или нет, серьезный он или легкомысленный, добрый или злой. Всю эту информацию мы считываем с лица. А когда вносятся коррективы с помощью пластических операций, информация начинает искажаться.
Если, продолжает Ренардо, девушки увеличивают губы, поскольку хотят транслировать образ чувственной или легкомысленной леди, чтобы привлекать внимание большего количества мужчин, но на самом деле таковыми они не являются, то и представители мужского пола будут притягиваться с неискренними намерениями, заключила специалист.
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