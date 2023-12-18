Меняют ли татуировки и пластические операции судьбу человека

Говорят, меняя свою внешность, человек меняет и свою судьбу. Так ли это на самом деле? Мы решили узнать у таролога, ясновидящей Эвелины Ренардо, насколько татуировки, пирсинги и пластические операции действительно могут сказаться на жизни человека, и почему с определенными изображениями на теле лучше не шутить.

По словам специалиста, сильнее всего на изменение судьбы влияют именно татуировки. Все дело в том, что каждый символ несет определенный энергетический заряд, который далеко не всегда известен человеку, желающему украсить свое тело рисунками.

«Особенно это касается рун. Я вообще не рекомендую бить руну в качестве татуировок. Определённые символики, образы тату также имеют воздействие. Нужно еще учитывать, что вы вкладываете в это изображение, какое у вас намерение, восприятие», - отмечает Ренардо.

Например, по словам ясновидящей, человек хочет набить себе на определенном участке тела медведя. С одной стороны, медведь могучий, но с другой – ленивый. Таким образом носитель медведя на своей коже начнет притягивать в свою жизнь, в характеристику своей личности качества данного животного.