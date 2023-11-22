Меладзе и Брежнева после развода: какая жизнь их ждет по отдельности

Звездная пара Константин Меладзе и Вера Брежнева — экс-супруги, которым не суждено было быть вместе до самой смерти. Какая жизнь их ждет по отдельности после 8 лет брака? Мы попросили нумеролога Ирину Лидерман прокомментировать возможное будущее Константина и Веры на основе их дат рождения.

Константин:

Константин родился 11.05.1963, и сейчас у него идет большой второй период, который продлится до 62 лет, поясняет эксперт. Этот период идет под влиянием сверх вибрации 11 — важно думать о высшем смысле и реализовать предназначение души. Например, создать что-то сверхновое — может, новое музыкальное направление или группу. Если человек этого не делает, а идет по пути простой двойки (1+1=2), то возникает потребность быть в партнерстве — это тоже важно, но не сверхзадача.

Смотрим на вибрации помощи на этом этапе. Получается 6, и с 49 лет у Константина начинается поиск партнера, стремление к созданию лучшего варианта семьи, и в возрасте 52 лет он женился на Вере.

Далее, после 62 лет, у него наступит третий большой период. Он будет идти под вибрацией числа года, это 1963 — складываем все цифры, получаем 19 — кармическое число, которое означает усиленное солнце в страсти. Константину важно будет в этом периоде, с одной стороны, прокачивать самооценку, а с другой — не злоупотреблять властью, как может рекомендовать число 19.

«Это может быть очень опасно, поэтому нужно будет тщательно следить за собой — никаких манипуляций, никаких скандалов, никакой агрессии. Усиленный Марс может так сильно увести от пути, что сложно будет осознать себя в себе», - отмечает Лидерман.

По персональной годовой вибрации у Константина получается 8. Это время денег, заработка и достижений. А вот следующий, 2024 год, подходит для подведения результатов и осознания ошибок, их нужно будет быстро исправить и двигаться дальше.

Вера:

Вера родилась 03.02.1982 года. Сейчас у нее идет второй период до 58 лет с вибрацией тройки. У Веры продолжается яркая жизнь. Судя по цифрам, сейчас время креатива и поиска, причем, скорее всего, речь о духовных знаниях, о том внутреннем поиске, который всегда ведет к росту вне зависимости от возраста, когда это происходит.

«Вере очень важно не уходить в светскую жизнь, а заниматься саморазвитием и тщательно выбирать свое окружение. Оно может как еще больше поднять человека, так и опустить на несколько ступеней ниже», - подчеркивает нумеролог.

Теперь рассмотрим вибрации помощи — это те цифры, которые призваны нам помогать на том или ином этапе нашей жизни. До 29 лет Вере помогала 5, которая как вибрация помощи может проявляться двояко — или как полная свобода, или как период, наполненный сомнениями и поиском — все также зависит от многих других аспектов, в том числе жизненных этапов — это более короткие периоды, которые длятся по 9 лет.

Сейчас и до 47 лет у Веры идет третий этап, в нем нам подсказкой будет цифра 1 — это стремление лидировать. Очень важно ни в коем случае не уходить от карьерного роста.

А вот после 47 лет Вера вступит в четвертый свой этап, и там мы видим число 22, это сверхзнак. Сверхзнаки сообщают о том, что нам дано больше, чем обычным людям. Вере обязательно нужно что-то создавать новое, нельзя отсиживаться, так можно скатиться на вибрации обычной четверки.

Посмотрим на вибрации помех. В молодости Вера хотела что-то доказывать, а сейчас уже ей это не нужно делать, иначе могут включаться любые помехи из тех, в которые она верит — это и деньги как идея фикс, и излишняя усталость, и отсутствие четко поставленных целей.

«Теперь посчитаем персональный год 2023 и следующий, 2024. Сейчас персональный год у Веры идет 12, складываем 1+2 и получаем 3 — это год самовыражения и самопиара, это потрясающая возможность дарить и излучать любовь всему миру. Нужно обязательно этим воспользоваться, такие дары нельзя затаивать, иначе они могут травмировать тело», - подчеркивает эксперт.

А вот следующий год, 2024 — это 13, то есть четверка, если сложить 1+3. Вере важно обязательно пересмотреть окружение и делать все по закону, ни в коем случае не быть эгоистичной, а наоборот, быть системной и открытой, так можно многое создать.