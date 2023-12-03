Какие сны предупреждают об опасности

Подсознание часто предупреждает нас о подстерегающих опасностях. Зачастую мы игнорируем сигналы, отражающиеся в теле, тогда образы начинают проникать в наше сознание, пока мы спим. Узнали у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений Эвелины Ренардо, каким снам стоит уделить особое внимание, и почему.

По словам эксперта, насторожить должны образы во снах, в которых вы меняетесь чем-либо с покойниками или болеющими людьми. Это может быть обмен вещами, состояниями, положениями. Также плохой знак – если вы ложитесь в постель усопшего или в его гроб.

Иногда змеи во снах тоже могут предупреждать об опасностях, но есть нюансы.