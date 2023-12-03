Какие сны предупреждают об опасности
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Подсознание часто предупреждает нас о подстерегающих опасностях. Зачастую мы игнорируем сигналы, отражающиеся в теле, тогда образы начинают проникать в наше сознание, пока мы спим. Узнали у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений Эвелины Ренардо, каким снам стоит уделить особое внимание, и почему.
По словам эксперта, насторожить должны образы во снах, в которых вы меняетесь чем-либо с покойниками или болеющими людьми. Это может быть обмен вещами, состояниями, положениями. Также плохой знак – если вы ложитесь в постель усопшего или в его гроб.
Иногда змеи во снах тоже могут предупреждать об опасностях, но есть нюансы.
Змеи – один из тех образов, которые нельзя трактовать по сонникам, поскольку он не имеет какого-то одного, двух, трёх вариантов толкования. Нужно полностью анализировать сон. Кроме того, необходим анализ сновидца: сколько ему лет, откуда он родом, какую религию исповедует, какая у него национальность. Это всё очень важно, поскольку змея в фольклоре у разных народностей имеет разное значение. У одних змея во сне будет означать одно, у других – совершенно иное.
Третье – это зубы. Они довольно часто являются предвестниками негативных вестей, поясняет Ренардо. Более подробно о том, о чем говорят сны, в которых выпадают зубы, читайте в нашем материале.
Также должны насторожить сновидения в темной цветовой гамме. Сны, которые рождают ощущение подавленности, страха, сопровождающиеся тревожным сюжетом. Всё это может сигнализировать об опасности.
«Если кто-то проникает в ваш дом без вашего разрешения – это очень плохой знак. Если что-то воруют во сне из вашего дома или сумки – тоже плохой знак. Если во сне разбивается машина и вы при этом за рулем – плохой знак», - поясняет ясновидящая.
В заключение она добавила, что образы – это лишь условности. Их нужно подтверждать общей картиной сновидения.
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