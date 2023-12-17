Какие сны предупреждают о скорых переменах в жизни

Одни люди боятся перемен, поскольку, как правило, они знаменуют собой тотальную перезагрузку, обнуление. Другие, напротив, жаждут трансформаций в жизни, устав от рутины и повторения событий. Тем не менее, изменения происходят, хотим мы того или нет. Другое дело, что иногда подсознание посылает сигналы о том, что вскоре нам придется столкнуться с непредвиденными ранее обстоятельствами. Поскольку избежать их не удастся, можно хотя бы к ним подготовиться. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений, Эвелины Ренардо о том, какие сны предупреждают нас, что вскоре жизнь заиграет новыми красками.

«Сны, говорящие о том, что в личной жизни начнутся перемены, обычно взаимосвязаны с вашими партнерами. Или если действия происходят в спальне. Важно обращать внимание на цвета – белые, красные, розовые тона предвещают перемены в этой сфере жизни», - отмечает эксперт.

По словам Ренардо, ремонт в квартире, особенно в спальне, получение подарков во сне, или возникновение мужчины за рулем автомобиля, где вы сидите на пассажирском кресле и чувствуете себя безопасно, комфортно, приятно, и нет ни намека на негативные эмоции – также знаменуют собой начало нового витка в личной жизни.

«Нонсенс, но – рыбы снятся к беременности. Лично у меня этот сон проигрался», - рассказывает ясновидящая.