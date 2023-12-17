Какие сны предупреждают о скорых переменах в жизни
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Одни люди боятся перемен, поскольку, как правило, они знаменуют собой тотальную перезагрузку, обнуление. Другие, напротив, жаждут трансформаций в жизни, устав от рутины и повторения событий. Тем не менее, изменения происходят, хотим мы того или нет. Другое дело, что иногда подсознание посылает сигналы о том, что вскоре нам придется столкнуться с непредвиденными ранее обстоятельствами. Поскольку избежать их не удастся, можно хотя бы к ним подготовиться. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений, Эвелины Ренардо о том, какие сны предупреждают нас, что вскоре жизнь заиграет новыми красками.
«Сны, говорящие о том, что в личной жизни начнутся перемены, обычно взаимосвязаны с вашими партнерами. Или если действия происходят в спальне. Важно обращать внимание на цвета – белые, красные, розовые тона предвещают перемены в этой сфере жизни», - отмечает эксперт.
По словам Ренардо, ремонт в квартире, особенно в спальне, получение подарков во сне, или возникновение мужчины за рулем автомобиля, где вы сидите на пассажирском кресле и чувствуете себя безопасно, комфортно, приятно, и нет ни намека на негативные эмоции – также знаменуют собой начало нового витка в личной жизни.
«Нонсенс, но – рыбы снятся к беременности. Лично у меня этот сон проигрался», - рассказывает ясновидящая.
Сны, которые могут говорить о предстоящих мощных трансформациях в жизни – это, например, ситуации, где вас закапывают, или вы оказались в гробу, или умерли. Все это говорит о том, что вскоре случатся серьезные перемены, перерождение. Придется отказаться от старых установок, пересобрать себя, чтобы вступить в новую главу жизни.
«Качество дороги и то, что вы встречаете на своем пути, может говорить о том, с чем эти перемены связаны, какого рода изменения вообще ожидаются. А то, что ты видите вдали – это то, что вас ждет в целом после трансформации. То есть это то, к чему вы придете. Важно смотреть и на цвета, и на ваше состояние от сна, и от символов, которые приходят. Они прояснят конкретно, что вас ждет, и куда вы направляетесь», - заключила Эвелина Ренардо .
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