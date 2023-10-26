Как женщине определить свой архетип в Таро и научиться им пользоваться

Испокон веков женщины задаются вопросом – как стать привлекательнее? В настоящее время существует огромное количество инструментов для самопознания, и одно из них, набирающее популярность среди представительниц прекрасного пола, – карты Таро. Мы решили узнать у таролога, рунолога, ясновидящей Эвелины Ренардо, какие существуют архетипы в Таро, содержащие в себе сценарии женских судеб и описывающие различные типы женщин.

«Все 22 старших аркана являются архетипами личности, которые можно интерпретировать под каждого, независимо от гендерной принадлежности. Младшие арканы традиционно разделяют между собой качества старших. То, что есть в «Императрице», можно отчасти увидеть в «Королевах». Но Императрица – целостная личность, а вот Королевы – как некие субличности, которые могут проявляться в каждой из нас», - рассказывает Эвелина Ренардо.

По ее словам, свой аркан вы можете узнать путем вычисления общей суммы от дня рождения: 01.01.1999 = 0+1+0+1+1+9+9+9+9= 3+9=12 = Повешенный.

Либо вы можете достать карту из колоды на текущий день, чтобы ответить на вопрос: «Какая вы в данный период жизни?».

Из всей колоды мы можем четко выделить несколько явно женских архетипов личности: «Верховная Жрица», «Императрица», «Луна», «Звезда», отмечает эксперт.

1. Верховная жрица

По мнению таролога, Верховная жрица – мудрая, спокойная и высоконравственная женщина, которая всегда смотрит в глубь души и уже давно всё знает. Она ни с кем не воюет, никому ничего не доказывает, потому что априори уверена в себе. У Жрицы хорошая интуиция, она будто наделена врожденной мудростью и склонностью к эзотерике. При этом, такую девушку будет сложно завлечь в большие и шумные компании – по натуре она интроверт и с большим интересом останется дома с книгой в руках.

Жена в архетипе Жрицы – верная, моногамная, хранительница домашнего очага и олицетворение Инь, подчеркивает Ренардо. Жрица за старые устои, классическую модель семьи. Секс в отношениях для нее не главное, да и в целом она представляет собой больше духовную личность, которой интереснее собственное саморазвитие.

«Даже если очень сильно захотеть, с ней не получится поругаться в кайф, Жрицы держат всё в себе и скрывают свои мысли, а иногда и чувства. Любой может доверить ей секреты, и она сохранит их в тайне. Люди с архетипом Жрицы могут стать учителями, духовными наставниками, психологами, коучами, эзотериками, изобретателями, консультантами, библиотекарями, воспитателями в детсадах, художниками», - поясняет специалист.

2. Императрица

Она и мать, и муза, и королева, и Мадонна. Это сильная, волевая женщина, которая любит в своей жизни порядок, творчество, роскошь и изобилие. Лидер по натуре – прекрасный руководитель, способный построить империю с нуля.

«Сама идею придумает, сама же вдохновится, и моментально начнет воплощать её в явь. Для Императрицы важен вопрос эстетики, красоты и созидания. Она идеальная мать и жена, любящая детей и свою семью. В постели она манящая и сексуальная, готовая к новым экспериментам», - рассказывает Ренардо.

Такие женщины не терпят рутины и обыденности, они всегда ищут что-то новенькое: знакомства, локации, идеи. Интеллектуалки, способные весьма ненавязчиво и играючи управлять людьми. В негативном проявлении Императрица может быть деспотична и проявлять излишний контроль по отношению к людям.

3. Звезда

Творческая, яркая личность мечтательницы. У нее хорошо получается писать книги, рисовать картины, фантазировать о несуществующих мирах. Такая девушка олицетворяет собой грацию, красоту и недосягаемую привлекательность.

«По натуре Звезда – сентиментальный романтик-авантюрист. Она дарит надежду на светлое завтра, но не обещает его реализацию. Звезда так ярко светит и так недосягаемо находится, что невозможно понять, достанешь ли ты до нее когда-нибудь или нет. Звезды могут реализовать себя в работе писателей, журналистов, художников, а также в сферах искусства, туризма, астрономии или астрологии, религии, философии. Могут стать хорошими ораторами или радиоведущими», - подчеркивает таролог.

4. Луна

Жена, мать, любовница. Женщина, которая может полностью посвятить себя семье, дому, работе. Девушка, постоянно живущая в своих страхах и сомнениях, может страдать по надуманным причинам, отмечает Ренардо.

«Луна нерешительная и постоянно во всем сомневается. У нее хорошо развита интуиция и она может видеть двойное дно. Если вам выпала Луна, то у вас точно есть предрасположенность к магии. По этому аркану можно увидеть большой творческий потенциал, богатую фантазию. Местами эта фантазия может приводить к лжи или самообману», - обращает внимание таролог.

Таким личностям важно слушать себя и свои истинные желания, иначе можно погрязнуть в болоте сомнений и пессимизма. Луна великолепно умеет скрывать правду и вести двойную игру. Из таких людей хорошо получаются актрисы театра и кино, писатели, фокусники-иллюзионисты, журналисты, политики, общественные деятели, ювелиры, психологи. Также женщина с архетипом Луна будут чувствовать себя комфортно во всех сферах развлечения и игровой индустрии, заключила специалист.