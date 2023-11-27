К чему снятся покойники: 3 способа растолковать сон
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Говорят, если снятся покойники, это к свадьбе или долгой жизни. А еще говорят, что умершие родственники и близкие люди через сны хотят рассказать нам о том, как их душа чувствует себя после смерти, или, что таким образом они хотят нас предостеречь от опасности или ошибки. Узнали у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений Эвелины Ренардо, почему нам снятся покойники, и какие могут быть варианты трактовки.
По словам эксперта, с точки зрения ясновидения, эзотерики и паранормального покойники могут сниться в определённые значимые даты. Например, через три, семь, девять дней после смерти или похорон, спустя год, 10 лет после их ухода из жизни. В данном случае речь идет именно о датах, которые связаны с покойниками. Таким образом ушедшие в иной мир люди напоминают нам о себе, подчеркивает Ренардо.
«Иногда они могут прийти во снах, даже если вы не знали дату и время их смерти. Могут присниться и далёкие родственники, которых вы никогда не видели или знаете о них только по историям и фотоснимкам. Умершие родители могут прийти в сновидения, чтобы предостеречь вас от чего-то или, наоборот, донести какую-то важную информацию», - рассказывает Ренардо.
Как понять, что это именно мистический сон? Как отмечает специалист, он сильно будет отличаться от бытового, обычного сна: по телу пойдут мурашки, появится подобие послевкусия на языке, волосы встанут дыбом. «Максимально странное сновидение, доводящее до такого состояния страха, когда вы просыпаетесь и сна уже ни в одном глазу», - подчеркивает ясновидящая.
Покойник может сниться и в том случае, если это был очень близкий для вас человек, которому вы сильно доверяли. Таким образом подсознание пытается донести до вас какую-то важную информацию, и использует для этого образ дорогого, но ушедшего в иной мир человека, которому вы при его жизни доверяли на 100%. Это такая обманка подсознания, чтобы до вас, наконец, информация дошла, потому что, если значимый для вас умерший человек скажет что-то вам во сне, вы, с высокой долей вероятности, поверите ему.
Еще один вариант, почему могут сниться покойники, это абсолютно бытовая ситуация, когда вы краем глазу услышали про умершего человека, либо увидели его фотографию, личные вещи, либо столкнулись с каким-то упоминанием о нем, поясняет Ренардо.
«Мозг таким образом просто переработал эту информацию ночью и выдал образ умершего человека во сне. Обычно такие сновидения бывают неосознанными и не несут какого-то особенного смысла», - заключила специалист.
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