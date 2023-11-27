К чему снятся покойники: 3 способа растолковать сон

Говорят, если снятся покойники, это к свадьбе или долгой жизни. А еще говорят, что умершие родственники и близкие люди через сны хотят рассказать нам о том, как их душа чувствует себя после смерти, или, что таким образом они хотят нас предостеречь от опасности или ошибки. Узнали у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений Эвелины Ренардо, почему нам снятся покойники, и какие могут быть варианты трактовки.

По словам эксперта, с точки зрения ясновидения, эзотерики и паранормального покойники могут сниться в определённые значимые даты. Например, через три, семь, девять дней после смерти или похорон, спустя год, 10 лет после их ухода из жизни. В данном случае речь идет именно о датах, которые связаны с покойниками. Таким образом ушедшие в иной мир люди напоминают нам о себе, подчеркивает Ренардо.

«Иногда они могут прийти во снах, даже если вы не знали дату и время их смерти. Могут присниться и далёкие родственники, которых вы никогда не видели или знаете о них только по историям и фотоснимкам. Умершие родители могут прийти в сновидения, чтобы предостеречь вас от чего-то или, наоборот, донести какую-то важную информацию», - рассказывает Ренардо.

Как понять, что это именно мистический сон? Как отмечает специалист, он сильно будет отличаться от бытового, обычного сна: по телу пойдут мурашки, появится подобие послевкусия на языке, волосы встанут дыбом. «Максимально странное сновидение, доводящее до такого состояния страха, когда вы просыпаетесь и сна уже ни в одном глазу», - подчеркивает ясновидящая.