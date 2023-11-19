К чему снится выпадение зубов

Известная предсказательница Ванга считала, что выпавший зуб во сне снится к внезапной смерти близкого человека. Но всегда ли зубы в сновидениях являются предвестниками черной полосы в жизни? Узнали у таролога, ясновидящей, специализирующейся на трактовке сновидений, Эвелины Ренардо, о чем еще нас предупреждает наше подсознание.

По словам эксперт, зубы являются довольно сложным символом в мире сновидений. Трактовать сновидения с зубами можно с разных сторон. «Наше подсознание может раскрывать эту тему с психологической, психосоматической и магической точек зрения», - поясняет Ренардо.

Если брать сам образ зубов в разрезе сновидений, то они олицетворяют нашу внутреннюю силу, стрежень и «самость», рассказывает ясновидящая. Если рассматривать с точки зрения вещих сновидений – иной раз сны с зубами равносильны старшему аркану Таро «Башня».

«Выпавшие зубы могут сулить серьезное потери (такие как поломки, смерть близких) или нехорошие происшествия в ближайшее время (аварии, рухнувшие планы, отмена рейсов). Также нужно обратить внимание на наличие крови при этом. Если крови нет, то и пройдет все не так серьезно. Если кровь есть, то здесь мы можем рассмотреть варианты, что сновидец обессилен и может заболеть в скором времени», - отмечает Эвелина Ренардо.

Если говорить о зубах во сне, которые выпадают/шатаются/кровоточат, с точки зрения подсознания и психологии, это говорит о борьбе сновидца с какими-то обстоятельствами в своей жизни, требующими от него максимального включения и больших энергозатрат.

Если вы не видите сами зубы, но во сне знаете, что они болят, выпали или кровоточат, это может говорить о подсознательном бессилии в какой-либо жизненной ситуации, болезнях, снизившемся иммунитете.

Скрежетать и сжимать зубы во сне – к непроявленной агрессии в жизни, накопившейся злости. Возможно, вам пора выпустить пар.