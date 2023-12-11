«Еще несколько сложных испытаний»: к чему София Ротару должна быть готова

Она подчеркнула, что у Софии Ротару очень продолжительная творческая карьера, которая точно не оборвется в связи с событиями последних лет.

«За свое мудрое поведение артистка обязательно получит еще больше любви и уважения, чем могла предположить, но, чтобы добраться до такого жизненного этапа, придется немного подождать», - заключила Янко.

К слову, не так давно в СМИ появилась информация о том, что российские олигархи захотели видеть на своих корпоративах Софию Ротару вместо ее основной конкурентки Аллы Пугачевой, однако понимают, что в ближайшее время это невозможно.