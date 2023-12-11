«Еще несколько сложных испытаний»: к чему София Ротару должна быть готова
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Певица София Ротару в последний раз радовала российских поклонников своими яркими хитами на шоу «Песня года», прошедшем в декабре 2021 года. Известно, что в настоящее время она проживает за границей. С начала 2022-го Ротару стала всё реже и реже появляться на публике. Делиться подробностями своей жизни с журналистами артистка также не торопится. Мы решили узнать у таролога, астролога, биоэнерготерапевта и ясновидящей Галины Янко, что происходит в жизни 76-летней Ротару сейчас, и как скоро она выйдет на российскую сцену.
В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что скоро в судьбе певицы наступит белая полоса, и она обязательно посетит Россию. У Софьи Михайловны сильная энергетика, железная воля и мудрый характер. Именно поэтому поклонники продолжают любить певицу и ждать ее возвращения. Процесс восстановления и перелома ситуации не будет быстрым и легким, и, вероятно, впереди народную артистку ожидает еще несколько сложных испытаний, призванных проверить ее стойкость.
Она подчеркнула, что у Софии Ротару очень продолжительная творческая карьера, которая точно не оборвется в связи с событиями последних лет.
«За свое мудрое поведение артистка обязательно получит еще больше любви и уважения, чем могла предположить, но, чтобы добраться до такого жизненного этапа, придется немного подождать», - заключила Янко.
К слову, не так давно в СМИ появилась информация о том, что российские олигархи захотели видеть на своих корпоративах Софию Ротару вместо ее основной конкурентки Аллы Пугачевой, однако понимают, что в ближайшее время это невозможно.