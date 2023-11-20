Дизайнер назвала три самых модных цвета 2024 года

Три цвета станут главными в сезоне 2024 года. Подробнее об этом рассказала дизайнер Ольга Денисова.

«Тенденции следующего года в основе своей взяли классические цвета: черный, белый, красный. Кстати, это любимые цвета Вячеслава Михайловича Зайцева», - сообщила дизайнер.

Говоря о других трендах в одежде, Денисова отметила: входят в моду маленькое черное платье Коко Шанель, кружево, нежность.

«Присутствует прозрачность. И мы потихонечку возвращаемся к женственности. Dior в своих коллекциях также показывает старые силуэты 1940-1950-х годов», - сообщила модельер.

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