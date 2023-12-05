«Будет большой резонанс в СМИ»: чем Дюжев удивит всех в новом году

Актер Дмитрий Дюжев, прославившийся после съемок в сериале «Бригада» и фильме «Жмурки», в последнее время довольно редко дает о себе знать. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко о том, что происходит с артистом сейчас, и что его ждет в предстоящем году.

По словам специалиста, поклонникам не стоит беспокоиться за Дюжева, поскольку он, рожденный под планетой Сатурна, является «очень морально и стрессоустойчивым человеком».

«Никогда не останавливается перед трудностями и живет всегда по четкому плану», - подчеркивает Янко.

Она советует Дюжеву в новом году тщательнее следить за здоровьем. Особенное внимание, как отмечает ясновидящая, стоит обратить на нервную систему и органы кровообращения.