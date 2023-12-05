«Будет большой резонанс в СМИ»: чем Дюжев удивит всех в новом году
© Freepik
Актер Дмитрий Дюжев, прославившийся после съемок в сериале «Бригада» и фильме «Жмурки», в последнее время довольно редко дает о себе знать. Мы решили узнать у таролога, ясновидящей и биоэнерготерапевта Галины Янко о том, что происходит с артистом сейчас, и что его ждет в предстоящем году.
По словам специалиста, поклонникам не стоит беспокоиться за Дюжева, поскольку он, рожденный под планетой Сатурна, является «очень морально и стрессоустойчивым человеком».
«Никогда не останавливается перед трудностями и живет всегда по четкому плану», - подчеркивает Янко.
Она советует Дюжеву в новом году тщательнее следить за здоровьем. Особенное внимание, как отмечает ясновидящая, стоит обратить на нервную систему и органы кровообращения.
Дмитрий Дюжев – человек очень долгой и интересной судьбы. По карьере у него идет движение в гору в следующем году. Ему предложат съемки в нескольких фильмах. Однако, он выберет какой-то масштабный проект, возможно, это сериал. Данное решение будет иметь большой резонанс в СМИ, после чего Дюжев снова появится во всей красе на многих мероприятиях и церемониях.
«Кстати, у него по судьбе идет 2 брака. В каждом из них он будет счастлив», - внезапно заявила Янко. Напомним, в настоящее время актер женат на Татьяне Зайцевой, с которой познакомился на концерте Мадонны в 2006 году.
«В 2024-м году ему нужно быть внимательным к близкому родственнику, идут болезни», - продолжила ясновидящая.
В заключение она добавила, что Дюжев в новом году, вероятно, обзаведется новым дорогим автомобилем, не исключена и покупка дома. «В целом он удачлив, и во второй половине жизни будет жить хорошо».
Ранее мы рассказывали о том, что происходит в личной жизни Игоря Николаева.