«Артиста ждет серьезный перелом в судьбе»: к чему Ефремов должен быть готов на свободе

Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в самое ближайшее время. По словам юриста Андрея Алешкина, если Ефремов подаст ходатайство прямо сейчас, велика вероятность получения УДО (условно-досрочное освобождение). Что ждет актера впереди, и как может измениться жизнь бывшего любимца публики, порталу «Страсти» рассказала астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.

По словам специалиста, Ефремову предначертана долгая и горькая судьба, но для него этот нелегкий период вот-вот закончится и начнется новая жизненная эра. Вероятно, Михаил Олегович очень скоро выйдет на свободу обновленным в душевном плане, подчеркивает Янко. Его пути сейчас открыты и заряжены положительной энергией.

«После своего освобождения он больше никогда не вернется к алкоголю и будет стремиться восстановить все, что было потеряно: вернется в театр, кино. Тем более, что артиста верно и преданно ждет любимая женщина, которая поможет преодолеть все трудности», - отмечает ясновидящая.

Этот урок был для Ефремова очень болезненным и, однозначно, не пройдет зря. Он выйдет на свободу не самым здоровым человеком. Скорее всего, подчеркивает биоэнерготерапевт, Михаил Олегович заметит ухудшение здоровья: начнет страдать сердце, повысится давление, придется строго контролировать сахар. Однако он сможет восстановиться и в плане самочувствия, и морального состояния.

«После шестого десятка лет у Ефремова начнется новая жизнь, хорошая и правильная. Расплатившись за содеянное, он станет лучше и постепенно вернет себе потерянное», - продолжает Янко.