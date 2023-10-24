Загляните в мужской шкаф: Лисовец назвал самый модный аксессуар сезона

Стилист Владислав Лисовец рассказал, какой аксессуар сделает ваш образ еще более модным. Оказалось, что его можно взять из мужского гардероба.

Речь идет о галстуке. Эксперт говорит, что он способен сделать даму еще более женственной и сексуальной. Его можно сочетать с маскулинным луком или внедрить в максимально женский образ.

Можно взять белую рубашку и черный галстук – вы будете в тренде. Это подойдет не только для офиса, но и для вечеринки. Можно поиграть с цветами и купить несколько галстуков.

«Завяжите традиционным узлом или просто перекиньте через шею, как шарфик, накиньте сверху объемный пиджак или останьтесь только в блузке», – отмечается в сообщении.

Чтобы быть в центре внимания, можно добавить галстук в образ с эффектной юбкой в пайетках. Кстати, пайетки и стразы тоже снова в моде! Кроме того, в этом сезоне можно носить пальто и куртки, которые не скрывают ноги, а равны длине юбки. Лисовец называет эту фишку «мини с сюрпризом». Пишет Lisovets.ru.

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