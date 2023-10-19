Выглядит дорого: Ксения Собчак показала самый модный образ осени

Телеведущая Ксения Собчак следит за собой и обсуждает модные новинки в личном микроблоге. Она часто хвастается нарядами, многие из которых подойдут большинству девушек. На днях она показала на себе принт, который при правильном выборе выглядит эффектно и дорого.

Собчак продемонстрировала самый модный образ осени для любительниц быть в центре внимания. Блондинка примерила длинное леопардовое платье, которое дополнила остромодным черным пиджаком с удлиненными рукавами и остроносыми ботильонами. Об этом пишет Super.ru.

Для того чтобы не выглядеть дешево и вульгарно, стоит придерживаться нескольких правил. Для начала нужно выбрать всего одну вещь в такой расцветке, которая будет на вас. Это может быть предмет гардероба или аксессуар, а может обувь. Также надо отказаться от глубоких декольте и мини. Тогда вы будете привлекать внимание и ловить восхищенные взгляды.