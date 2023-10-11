Стилист Владислав Лисовец рассказал, какие вещи выдают провинциалку в большом городе

Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал, какие вещи выдают провинциалку в большом городе. По мнению эксперта, это видно по степени нарядности женщины. Особенно это заметно, когда у нее тщательно причесанные волосы и макияж, но «деревянное нарочитое поведение». Об этом пишет Woman.ru.

«Приезжая в Москву, не стоит везти с собой все лучшее, что есть. Москва — город большой, шумный и очень быстрый, поэтому здесь в образе должно быть обязательно что-то, что будет говорить о том, что вы тоже спешите», – советует Лисовец.

Если конкретнее, то эксперт моды посоветовал убрать из гардероба излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке. Лучше, если в одежде вы будете чувствовать себя на своем месте и в комфорте.

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