Стилист Лисовец назвал неожиданные аксессуары, которые будут в тренде, об этом сообщает «Экспресс газета».

По словам Влада Лисовца, чтобы остаться в тренде в 2023 году, нужно активно пользоваться аксессуарами в одежде. Так, он призвал не отказываться от массивной бижутерии. Мужчинам стилист рекомендует надевать большие цепи, а девушкам можно вместо двух аккуратных сережек надевать одну массивную.

Лисовец также добавил, что имеет смысл экспериментировать с разными цветами и миксовать женские и мужские аксессуары.

«Играйте на контрасте: брутальный ремень + женственное платье, шелковый платок + грубая кожа, мужской галстук + женственные клипсы», — рассказал он.

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