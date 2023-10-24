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09:00, 24 октября 2023
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Советская травма: почему стоит отказаться от шубы в гардеробе

Советская травма: почему стоит отказаться от шубы в гардеробе

© Stable Diffusion

Стилист Влад Лисовец призвал россиянок отказаться от натурального меха. Так, по мнению специалиста, шубы — пережиток прошлого, которому в настоящем нет места, пишет Thevoicemag.ru.

Лисовец рассказал, что русские любят одежду из натурального меха лишь потому, что она считалась прежде показателем достатка. По словам стилиста, это стало травмой для людей, которая родом из далеких советских времен.

В настоящее же время нет необходимости в том, чтобы иметь шубу в гардеробе. Лисовцу становится смешно от того, как выглядят в них женщины. Такая одежда никак не может быть стильной, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что этой осенью вернулись в моду «потрескавшиеся» ногти. Дизайн с кракелюром пользовался популярностью еще в 2010 году.

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