Самый модный маникюр предстоящей зимы: главные тренды и новинки

Предстоящей зимой модницам советуют обратить внимание на сияющие металлическим блеском ногти и ввести ассоциирующийся с праздником маникюр в повседневную жизнь.

Одним из настоящих трендов уходящего 2023 года стали хромированные ногти и маникюр с металлическими элементами. Модные эксперты уверены, что его популярность перетечет и в следующий год.

Кроме того, следует обратить внимание на дизайны со звездочками, волнами, мини-полосками переливами оттенков и пирсингом.

Если для вас такие эксперименты – это уже слишком серьезный и смелый шаг, то можно сделать микрофренч – вариант, предполагающий тонкую полоску по краю пластины. При этом цвет маникюра в таком стиле может быть любым, сообщает Леди Mail.ru.

Ранее мы писали, что всем модницам советуют обратить особое внимание на маникюр цвета холодного кофе с молоком. Так, наиболее актуальны глубокие коричневые оттенки со светлыми переливами, которые будут напоминать о прохладном летнем напитке. Кроме того, на ногтях можно рисовать причудливые узоры, похожие на молочные разводы.