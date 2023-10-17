Самый модный маникюр осени: как сделать эффект «потрескавшихся» ногтей

Этой осенью в моду возвращаются «потрескавшиеся» ногти. Маникюр с кракелюром должна попробовать каждая девушка, которая хочет быть в тренде. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».

Дизайн с кракелюром был в моде в 2010 году. При правильном выборе цвета ногти будут выглядеть стильно и впишутся в образы в стиле гранж.

Кракелюром называют эффект потрескавшейся краски на старых картинах. Обычно он появляется естественным образом, но такой эффект можно воссоздать. На ногтях сделать его не так сложно, но выглядит он эффектно.

Для красивого маникюра с кракелюром нужен лак с подобным эффектом. Для начала подготовьте ногти и сделайте обрезной маникюр. После нанесите базу и выберите основной цвет, на котором будут видны трещины.

«Наиболее популярными оттенками однозначно являются яркие: неоновый розовый, бирюзовый, белый», – говорится в сообщении.

Далее необходимо взять лак с эффектом кракелюра. Он продается во многих магазинах. Они бывают разных цветов, но особенно популярны в цвете металлик. Вам лучше подобрать тот, который будет контрастировать, но сочетаться с основным цветом покрытия.

Нужно взять лак и нанести его равномерным слоем без густых пятен, чтобы трещины красиво выделялись. Эксперты рекомендуют нанести подобный лак только на кончики ногтей, тогда будет своеобразный френч. Чтобы маникюр держался как можно дольше и выглядел, словно в салоне, нужно нанести сверху топ-покрытие.

Ранее были названы четыре причины, почему опасно красить волосы осенью.