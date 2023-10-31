Российский звездный стилист назвал главный тренд этой осени

Необычно завязанные свитеры стали новым трендом, который набирает обороты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале звездный стилист Алеко Надирян.

Эксперт отметил, что стало модным накидывать свитеры с завязанными рукавами на плечи как второй слой одежды. Их можно надеть поверх пальто, пиджака, рубашки или аналогичных свитеров.

«Можно завязать на плечах, а можно на бедрах. Вообще вариантов стайлинга масса», — сказал стилист.

В качестве примера необычно-завязанного свитера он привел съемки шведской модели Эльзы Хоск для бренда Gap.

Напомним, ранее Александр Рогов рассказал о самых «кричащих» трендах этой осени.