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10:30, 31 октября 2023
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Российский звездный стилист назвал главный тренд этой осени

Российский звездный стилист назвал главный тренд этой осени

© Unsplash.com

Необычно завязанные свитеры стали новым трендом, который набирает обороты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале звездный стилист Алеко Надирян.

Эксперт отметил, что стало модным накидывать свитеры с завязанными рукавами на плечи как второй слой одежды. Их можно надеть поверх пальто, пиджака, рубашки или аналогичных свитеров.

«Можно завязать на плечах, а можно на бедрах. Вообще вариантов стайлинга масса», — сказал стилист.

В качестве примера необычно-завязанного свитера он привел съемки шведской модели Эльзы Хоск для бренда Gap.

Напомним, ранее Александр Рогов рассказал о самых «кричащих» трендах этой осени.

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