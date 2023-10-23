Продюсер Саглиани назвал самых популярных звезд новогодних корпоративов и их гонорары

Продюсер Илья Саглиани поделился списком самых популярных звезд на новогодних корпоративах, раскрыв их гонорары.

По его словам, из-за коронавируса этот рынок не сможет полностью восстановиться до своих прежних объемов, однако у артистов все равно много работы. Сейчас они участвуют в концертных турах и телесъемках, но в последние две недели декабря начнут зарабатывать на новогодних выступлениях.

По расчетам Саглиани высокие гонорары получат популярные звезды 90-х и «нулевых», такие как «Дискотека Авария», «Руки Вверх», «Иванушки». Также в список войдут Дмитрий Маликов, Владимир Кузьмин, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Григорий Лепс и Николай Басков .

Продюсер отметил, что средний гонорар самого востребованного артиста начинается от 3 миллионов рублей. У артистов первого эшелона гонорар может достигать 7 миллионов рублей, пишет Kp.ru.

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