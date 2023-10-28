Одолжите у мамы: в моду вернулись меховые шапки из 90-х
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Спустя два десятилетия в моду вернулись меховые шапки, которые любили носить еще наши мамы. Этот аксессуар напомнит о 90-х, но если правильно его стилизовать, то вы станете самой модной девушкой.
Все же со временем шапки изменились. Теперь это аксессуары из искусственного меха, так как модные дома в большинстве своем отказываются от натурального меха. Вместо меховой шапки можно купить меховую повязку.
Чтобы не выглядеть как девушка из прошлого, меховую шапку нашей мамы можно стилизовать под образ. Если у вас пуховик, то ироничный аксессуар стоит носить с длинными теплыми моделями или с укороченными.
С пальто меховая шапка сможет добавить элегантность. Можно комбинировать с силуэтным платьем и сапогами-трубами на каблуке. Об этом пишет Леди Mail.ru.
А меховую повязку можно носить не только с верхней одеждой, но и как отдельный аксессуар. Она прекрасно дополнит яркий костюм или брюки клеш с боди. Эксперт советует относиться к таким шапкам с иронией, тогда они будут смотреться модно.
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