Названы три главных цвета весны 2024 года: красный и розовый придется забыть

В Институте цвета Pantone, в котором задают тренды на цвета в том или ином сезоне, назвали оттенки, к которым стоит приглядеться модницам весной 2024 года. И это вовсе не красный и розовый, захватившие сейчас не только потребителей, но и дизайнеров. Придется немного «успокоиться» и обратить внимание на нежную палитру.

Речь идет о следующих трех цветах: «нежный персик» (tender peach), «сливки» (buttermilk), «крем-брюле» (сream brulee). Модельеры с мировым именем уже стали делать коллекции в теплых тонах. Свои идеи для их сочетания они предложили на Неделях моды. Например, можно в образе в принципе использовать только один из предложенных цветов или же немного «поиграть», сочетая в одежде разные пастельные оттенки – нежно-голубой, светло-зеленый.

Также можно обратиться к так называемой базе и комбинировать предметы гардероба трендовых цветов с белыми, коричневыми, черными.

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Источник: Lady.mail.ru