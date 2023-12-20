Названы самые модные модели шуб: что выбирают голливудские звезды

Тренд на шубы, будь они натуральные или искусственные, вновь захватил мир. Утепляются даже голливудские звезды, которые и не знают о существовании лютых морозов. Но нужно помнить, что не все модели считаются стильными.

При выборе шубы стоит ориентироваться на то, что носят знаменитости. Например, образы slavic girl любят примерять Рианна, Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер. На данный момент модны варианты именно с длинным мехом. А вот длина может быть любая. То же касается и цвета. Например, Кардашьян отдает предпочтение длине макси и серой гамме.

А вот Тейлор Свифт любит классику. Ее замечали на улицах в черной шубе средней длины – чуть ниже колена. Такая модель не менее эффекта и при этом подходит под любой образ.

Одна из главных любительниц шуб – это модель Кендалл Дженнер. Недавно она выгуляла натуральную шубу за 27 тысяч долларов. Длинная, коричневая, с длинным мехом и поясом – это именно та модель, что любили носить женщины в СССР. Правда, по более доступной цене. А мода, как известно, циклична.

Ранее стилист Лисовец назвал неожиданные аксессуары, которые будут в тренде.

Источник: Woman.ru