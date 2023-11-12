Названа обязательная для мужского гардероба вещь

Мужчина обязательно должен носить дорогие часы и обувь, а также пользоваться качественным парфюмом. Такое мнение высказал артист Вячеслав Макаров.

Актер признался, что всегда покупает дорогую, качественную обувь. На ней, уверен он, нельзя экономить.

«На мужчине должна быть дорогая обувь, дорогие часы и, конечно же, парфюм», — рассказал артист в интервью Пятому каналу.

Макаров отметил, что любит итальянский бренд, основанный Сальваторе Феррагамо. Также он хорошо относится и к российским производителям.

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