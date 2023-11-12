Мода на комфорт: главные тренды осени-зимы 2023 от Сергея Зверева

Российский стилист Сергей Зверев в беседе с NEWS.ru перечислил главные тренды сезона осень-зима 2023.

Пиджак оверсайз

«Я посмотрел все последние коллекции в Милане, Париже, Нью-Йорке и понял, что дизайнеры предлагают настолько разные тенденции и настолько разные тренды. Но вы никогда не ошибетесь, если наденете пиджак оверсайз», – подчеркнул Сергей Зверев.

Широкие брюки

Зверев отмечает, что любой образ с широкими брюками точно будет выглядеть стильно. К тому же, по словам шоумена, брюки – это всегда универсальное решение.

«Мне очень нравятся брюки на таких лентах, с широким поясом», – добавил он.

Свободные топы

Еще одним трендом этого сезона стали свободные топы. В этом случае ткань изделия стоит подбирать, исходя из плотности. Необходимо, чтобы предмет гардероба не сковывал движения, ткань, по словам стилиста, должна «дышать».

Удобная обувь

Очень важно приобрести не просто красивую обувь, но и удобную.

«А у нас как правило обувь либо красивая, но неудобная, либо удобная, но стремная, никуда не выйти», – заключил Сергей Зверев.

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