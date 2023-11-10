Ксения Собчак назвала самый модный фасон пуховиков на зиму
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Ксения Собчак назвала самый модный фасон пуховиков на зиму. Журналистка дала стильный совет в своем Telegram-канале.
По словам Ксении, уже несколько сезонов она отдает предпочтение пуховикам-худи зарубежного бренда. Светская львица отметила, что такие модели практичны для частых поездок и легко складываются. Кроме того, они сочетают в себе удобство и элегантность.
«Люблю эти модели за сочетание легкости и неизбитой силуэтности. Они базовые, поэтому у кого их нет, все еще можно приобрести. Самые классные цвета у них — крем и землисто-синий», — высказалась журналистка.
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