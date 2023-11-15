Красный цвет, свечи: эти приемы фэншуй помогут разжечь страсть в отношениях

Некоторые интерьерные приемы помогут разжечь страсть в отношениях. Об этом рассказала мастер фэншуй Татьяна Чодрон.

В фэншуй за страсть в отношениях отвечает стихия Огня. Чтобы помочь чувствам «разгореться» эксперт рекомендует зажечь свечи — не зря люди используют их во время романтических ужинов.

Помогает добавить страсти и красный цвет, который соответствует половой чакре. Особенное воздействие он оказывает на мужчин.

«Поэтому если женщина надела что-то красное, то сто процентов она не останется без внимания. И необязательно, чтобы это было платье, достаточно даже красных бус или помады», — цитирует эксперта «Москва 24».

Эксперт предупреждает: с символами страсти нужно быть аккуратнее. Ее в отношения нужно добавлять дозированно, иначе она быстро прогорит. Поэтому носить красное надо время от времени.

По этой же причине не должно быть много красного в интерьере.

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