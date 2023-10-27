Готовы потратить на такой до 25 тысяч: назван зимний пуховик, который в тренде у россиянок

Россиянки, готовясь к зиме 2023-2024, в основном выбирали пуховик одного фасона и цвета. К такому выводу пришли аналитики Shopping Live.

Оказалось, что 63,5% жительниц России предпочли оверсайз-пуховик черного цвета. Они готовы потратить на такой вариант до 25 тыс. рублей, обратили внимание специалисты, изучая осенние траты россиянок на верхнюю одежду.

Был замечен рост спроса на дубленки: по сравнению с прошлым годом, он незначителен – всего 1%. Популярность шуб выросла на 9,04%.

Аналитики отмечают, что в 2023 году россиянки предпочитают выбирать верхнюю одежду черного, молочного или бежевого цвета. Год назад предпочтение отдавалось ярким цветам, в частности, насыщенному зеленому. Сейчас наметился тренд на нейтральные и сдержанные тона.

Ранее сообщалось, почему стоит отказаться от шубы в гардеробе.