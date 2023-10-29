Главный тренд этой осени: попробуйте самый «вкусный» маникюр

Этой осенью всем модницам советуют обратить особое внимание на маникюр цвета холодного кофе с молоком. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Так, наиболее актуальны глубокие коричневые оттенки со светлыми переливами, которые будут напоминать о прохладном летнем напитке. Кроме того, на ногтях можно рисовать причудливые узоры, похожие на молочные разводы.

Чтобы воссоздать такой «вкусный» маникюр, необходимо наслоить друг на друга несколько оттенков лака, пока они не просохли.

Например, можно смешать с белым цветом черный или темно-коричневый. А в некоторых случаях мастера добавляют даже рыжие оттенки, напоминающие сиропы, которые часто наливают в стакан кофеманы.

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