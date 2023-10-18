Если вы проведете с ней день, то поймете: россиянин объяснил продажу бенгальской кошки за 15 млн

Мужчина в Одинцово выставил на продажу бенгальскую кошку за 15 млн рублей. В объявлении он указал, что с ней дома никогда не будет порядка и туалетной бумаги. В сообщении говорится, что 15 млн – та сумма, которую он потратил на туалетную бумагу.

С продавцом связался сайт News.ru. Мужчина подтвердил подлинность объявления. Ему предлагали за кошку 300 тыс. рублей, но владелец четвероногого не согласился – он готов сделать скидку в размере 500 рублей.

В чем уникальность животного, мужчина рассказал: «Если вы проведете с ней день, то, я думаю, вам будет не жалко».

По словам хозяина, настроение у кошки меняется каждые пять минут. В ноябре ей исполнится два года. Если питомца удастся продать, мужчина купить новую недвижимость.

«Сердечко, конечно, екнет, но за 15 млн я ее отпущу, — заключил продавец.

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