Доставайте ярко-красные колготки: Александр Рогов о самых «кричащих» трендах этой осени

Колготки должны быть в гардеробе каждой женщины, особенно если наступили холодные времена. В этом сезоне актуальны колготки на любой вкус – и классические, и цветные, и фантазийные. Александр Рогов рассказал в свежем видео на своем YouTube-канале, с чем носить колготки, чтобы оставаться стильной осенью 2023-го.

«Если вы хотите создать самый модный, самый горячий образ этого сезона, возьмите за его основу красные плотные колготки. Добавьте к ним красную юбку, красный джемпер, красное пальто, красную шапку, красную помаду, красную сумку и красную обувь, и вы попадете в точку», – утверждает стилист.

Самым смелым модницам Александр предлагает поиграть с цветами. Например, взять ярко-розовые колготки, добавить к ним зеленую юбку с красным верхом и дополнить образ синей обувью. В этом случае важно, чтобы каждый предмет гардероба был контрастным и «кричащим».

Кроме того, звездный стилист рекомендует обратить особое внимание на рок-н-ролльные колготки в крупную сетку. По его словам, их можно сочетать с кожаными шортами и косухой.

А чтобы добавить образу больше дерзости, стоит взять черную шелковую юбку с высоким разрезом, объемный бомбер с разнообразными нашивками, вязаную шапку и грубые ботинки.

«За голову не хватаемся! Это моднейший тренд сезона. Рок-н-ролл актуален всегда», – подчеркнул Рогов.

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