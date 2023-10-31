«Царевна Лебедь»: модель Голубева показала платье для конкурса «Мисс Вселенная – 2023»

Представляющая Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2023» модель Маргарита Голубева представила национальный костюм, в котором выйдет перед зрителями и членами жюри. 22-летняя красавица из Санкт-Петербурга появилась в образе «Царевны Лебедь». Об этом пишет РЕН ТВ и публикует видео.

Мисс Россия показала наряд, состоящий из белого кружевного корсета и длинной пышной юбки из вуали. На голове девушки красуется роскошный кокошник.

Создательница костюма Ольга Молярова рассказала в беседе с «Известиями», что источником вдохновения для нее послужила картина Михаила Врубеля и эпоха Романовых.

«Платье входит в новую коллекцию "Эрмитаж". Использовано 300 метров фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения с цирконием и хрустальные камни. Платье создавалось несколько лет», – поделилась автор костюма.

Если на создание платья ушло так много времени, то эффектный кокошник сделали всего за месяц. Это ручная работа, которая не оставила никого равнодушным.

Напомним, что Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия – 2023» 8 октября. Теперь она представит страну на международных конкурсах красоты – «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

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